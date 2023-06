Camille Laus au sujet de son rôle de porte-drapeau: "Encore plus spécial aux côtés de Kevin"

L’annonce était tombée du mardi: le COIB avait opté pour Kevin Borlée et Camille Laus pour porter le drapeau belge lors de la cérémonie d’ouverture des troisièmes Jeux Européens. "Ils symbolisent les valeurs olympiques d’excellence, d’amitié, de solidarité et de respect au sein de l’équipe belge", avait justifié le comité olympique belge à propos des deux athlètes choisis. Mercredi soir, Kevin et Camille ont ainsi emmené la délégation noire, jaune et rouge, réduite à peau de chagrin en raison, principalement, d’un horaire totalement en inadéquation avec des compétitions ayant eu lieu le jour même ou devant avoir lieu le lendemain. Ça n’a pas empêché la Tournaisienne et son compagnon dans la vie de tous les jours d’apprécier l’instant et de savourer l’honneur qui leur a été fait. "Je suis heureuse et honorée que l’on ait pensé à moi pour endosser ce rôle de porte-drapeau. Et le fait de partager cette belle expérience aux côtés de Kevin, c’était encore un peu plus spécial. J’en garderai à vie un excellent souvenir car, finalement, c’était aussi ma première cérémonie officielle sur un grand rendez-vous sportif, puisque je n’en avais jamais fait auparavant."