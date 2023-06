Ogy-Isières: une belle occasion à saisir

Ce dernier enchaînera les luttes à domicile. Samedi lors de son tournoi pour lequel il a décroché une place de demi-finaliste. Dimanche lors d’un des derbies de N1, Isières venant à la Chaussée de Renaix. Derniers, les Ogyciens ont besoin de réagir, eux qui tablent sur un tableau de marche au second tour plus lucratif que celui de la phase aller. Loupé pour le premier rendez-vous, les Lessinois étant rentrés de Baasrode bredouilles. En mai, d’Isières, ils étaient là aussi revenus les mains vides… À domicile, cette fois, il est urgent que cela change pour la lanterne rouge actuelle ! En face, l’heure ne sera toutefois pas au cadeau, les Isiérois ayant besoin de gagner, surtout face à un adversaire de bas de tableau afin de ne pas mettre en danger inutilement leur place dans le Top 8. La Fraternelle a perdu ses trois dernières luttes et, sixième, voit revenir, à deux points, un trio formé de Wieze, Acoz et Tourpes.

Un tournant à Tourpes ?

Ces deux derniers s’affrontent justement avec l’enjeu de laisser à l’autre la place de neuvième, la première qui envoie son occupant en play-down. Pour les Tourpiers, il s’agira de tourner le bouton après la claque reçue à Kerksken pour aborder au mieux cette lutte importante qui peut donner une tout autre orientation à leur saison. Avant d’aborder Maubeuge puis Wieze, on ne dira pas que c’est un tournant de leur retour en N1, mais ça en a tout l’air quand même.

Pour être complet au niveau de la N1, à ces luttes, ajoutons que Baasrode devrait rentrer de Galmaarden avec un net succès. En N2, Œudeghien au repos après ses récentes déconvenues, les regards seront portés vers Bassilly-Silly qui doit aller à Hamme-Zogge, second classé. Pas simple mais s’ils jouent comme la semaine dernière, le point est au minimum envisageable !

Enfin, en N3A, des luttes ont été déplacées au 12 août, dès lors on jouera peu. On signalera malgré tout un Ollignies-Montrœul pour un duel entre septième et troisième.