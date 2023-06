Le principe est exactement le même que pour les interclubs que l’on connaît chez nous: chaque athlète remporte des points dans sa discipline en fonction de sa position dans le classement, le premier s’adjugeant 16 points, le deuxième 15 et ainsi de suite ! Les points engrangés sont additionnés et la nation ayant engrangé le plus est dès lors sacrée championne d’Europe. Quant aux trois derniers pays du classement de la D1, ils seront, eux, relégués à l’étage inférieur.

La Belgique fait partie de cette plus haute division où elle côtoie les meilleurs pays européens, comme la Grande-Bretagne, la Pologne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France ou encore l’Italie. Vu les nombreuses absences au sein de la délégation, la barre n’a pas été mise trop haute par la fédération qui aspire à un maintien tranquille, sans stress. Les résultats de la première tendent à croire que cela devrait être tout à fait possible. La confirmation devra toutefois tomber ce week-end avec de nouveaux résultats positifs.

"J’ai hâte de courir"

Parmi les athlètes qui entreront en piste, on attend avec impatience de voir le comportement de Camille Laus qui, ce samedi à 16 h 50, sera au départ du 800 individuel et, dimanche à 18 h 37, devrait faire partie du relais mixte du 4x400 m. À confirmer selon l’état de forme de chaque athlète susceptible de composer l’équipe ! Côté féminin, Cynthia Bolingo, Hanne Claes et Camille Laus sont en concurrence pour occuper les postes de titulaire, aux côtés de Dylan et Kevin Borlée, ainsi que de Jonathan Sacoor.

À l’image de ses équipiers, le but premier de Camille Laus sera de décrocher la plus belle place possible. "On est là pour ramener un maximum de points à la Belgique, confirme-t-elle. Je suis en forme. Je me sens bien et j’ai surtout hâte de courir car ce sera ma première expérience en championnat sur le 800 mètres. Je suis aussi impatiente de voir où j’en suis par rapport à la concurrence car je sors d’un petit bloc d’entraînements intensifs. J’ai connu une semaine précédente assez difficile. J’aspire à bien courir bien sûr, mais surtout à prendre du plaisir et de l’expérience sur ma nouvelle distance et dans un championnat, où ça ne court pas comme dans un meeting."

Marge de progression

L’aspect tactique y est en effet souvent bien plus poussé, le chrono passant au deuxième plan au profit de la place. "Ce sera plus tactique, je ne sais pas trop à quoi m’attendre ! Mais je vais tout donner pour bien prester et on verra alors le verdict final, signale l’athlète de 30 ans qui ne vise pas un classement à obtenir à tout prix. Car c’est trop difficile à dire ! Sur 800, la perf ne dépend pas uniquement de son propre état de forme. Les facteurs extérieurs sont encore plus nombreux que sur le 400 où on fait sa course en solo, dans son couloir. Ici, on est regroupé et la forme affichée par les adversaires joue aussi sur la qualité de votre course. J’espère pouvoir donner le maximum en fonction des conditions et du schéma de la course. Je verrai donc une fois sur la piste comme je vais réagir en comptant sur ce que j’ai déjà pu apprendre !"

Les progrès de Camille Laus sont manifestes sur 800, avec son chrono de 2.01.99 signé à Oordegem en mai. "C’est en endurance que je vois une nette différence car je la travaille bien plus qu’avant. Mais ça reste ma faiblesse également en comparaison avec des filles qui ont plus d’expérience sur le double tour de piste. Je vois qu’il y a encore une énorme marge de progression. Le tout est de continuer à bosser cette endurance mais pas non plus de façon trop radicale", confie la Tournaisienne qui a dans la tête un chrono sous les deux minutes, mais sûrement plus en prévision des JO 2024 à Paris.

Car Camille n’abandonne pas le 400 ! Que ce soit en relais, avec lequel elle a réalisé un joli 3.16.29 tout récemment, qu’en individuel ! Son 51.76 signé début juin en Espagne est même le deuxième chrono de sa carrière, à 27 centièmes de son record qui remonte à 2018. C’était en Suisse, à La Chaux-de-Fonds où elle va retourner le dimanche 2 juillet pour, pourquoi pas, réussir les minima individuels – 51.00 ! – en vue des Mondiaux de Budapest en août. Sans doute le rare 400 de son été consacré au 800, son nouveau dada !