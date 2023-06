Emma Claisse à "semi-satisfaite" à Grammont, et pourtant…

Voilà un résultat qui reste plus qu’encourageant, surtout vu la qualité et le plateau de la course, mais, perfectionniste, Emma Claisse faisait la concordance entre son sentiment et la distance sur laquelle elle désire se mettre en évidence: un semi-Ironman pour une semi-satisfaction ! "Une onzième place, même au milieu des pros: le résultat est mitigé ! Je suis, d’un côté, un peu déçue parce que je n’ai jamais su réellement m’exprimer lors de cette épreuve. Et j’ai vraiment un goût de trop peu, se montrait, très dure avec elle, Emma Claisse. Mais d’un autre côté, je peux être contente de la gestion de ma course étant donné la chaleur en raison d’un départ donné à 11 heures, parvenait-elle malgré tout à relativiser afin de tirer du positif de cette nouvelle expérience en demi. Pour ma troisième fois sur cette distance, j’ai pris de l’expérience et je continue donc d’apprendre ! Et puis, bonne nouvelle, la saison est encore longue. On retourne alors charbonner."