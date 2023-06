Decraene et Sobrie iront à l’Euro

Une nouvelle qui était donc dans l’air mais qui devait trouver confirmation puisqu’un très léger flou régnait autour des critères de sélection qui n’avaient pu être remplis par le duo des nageurs mouscronnois. La fédération a malgré tout pris la décision d’intégrer Sioban Decraene et Gauthier Sobrie à sa sélection pour l’Euro juniors d’eau libre en retenant leurs arguments après une compétition à Séville qui s’était déroulée dans des conditions particulières. Au début du mois, à Séville, les catégories d’âge avaient été mélangées durant la course, ce qui avait fortement perturbé les nageurs au niveau du plan de course à appliquer. Gauthier avait malgré tout pris la cinquième place et Sioban la seizième ! Logiquement suffisant pour entrer dans la sélection noire, jaune et rouge.