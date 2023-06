Romain Poix: "Des retours cohérents avec le projet du club"

"Faire confiance aux gamins du club"

Et le recrutement ? "Maxime Dassonville l’a géré après que l’on a discuté des besoins du groupe. On avait fait des arrières une priorité, surtout au niveau défensif ! Thomas Vermander nous apportera ça vu son gabarit et son niveau. Il nous fallait aussi un gaucher pour faire souffler Nazim qui a parfois trop de temps de jeu, ce qui joue sur sa lucidité. Paulin Dewasme était clairement une option très intéressante. Comme l’est le retour de Matheo Devos pour qui l’investissement demandé à Izegem vu la montée en Beneleague aurait été trop conséquent. La venue de ces joueurs formés à l’Estu est en cohésion avec notre projet de club qui reste de faire confiance à nos gamins."

Seul point d’achoppement: le poste de pivot ! "Idéalement, si on avait pu trouver un grand gabarit, on aurait été preneur. Mais défensivement, Thomas peut tout à fait jouer ce rôle-là et, en attaque, Simon Devemy et Nassim Haouari ont montré de très belles choses en fin d’année dernière", signale un coach qui a convié ses troupes à une reprise le 24 juillet prochain pour une première période de préparation en extérieur. Le mercredi 2 août, retour du handball en intérieur, suivi d’un week-end de stage les 12 et 13 août ainsi que de matches amicaux à Gand, Lebbeke et Ronchin. Reste à définir l’affiche du fan-day prévu le samedi 26 août !