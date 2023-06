À l’image de Thomas Vermander, l’Estu rapatrie ses jeunes exilés

Le côté "jeunes du coin"

À l’Estudiantes, l’on a clairement retrouvé le goût du travail à l’entraînement, le plaisir en match et le goût de la fête à la cafétéria ! La récompense d’une mise en valeur de joueurs qui, dans la foulée des Adrien Voglaire et Merlin Rosier, tournaisiens depuis plusieurs saisons, ont su adopter l’identité estudiantine. On ne peut penser qu’aux Tom Bonnet, Tanguy Lefebvre, Nassim Haouari et autre Nazim Maamir, recrutés lors de ces deux dernières années. À ceux-là, le club a ajouté du local avec Marc Mwamba ou encore Arthur Huart, et de la jeunesse avec un Jules Kieffer qui, vu son talent, n’a pas pu résister à l’appel du pied de Visé, club de Beneleague: le seul départ de taille pour l’Estu !

La sauce a su prendre avec les bons ingrédients. Maintenant que la recette est connue, il va falloir la reproduire voire idéalement l’améliorer en apportant le petit assaisonnement adéquat ! On se dit, au regard du recrutement effectué durant cette intersaison, que le club tournaisien ne s’est pas trompé de direction en faisant une priorité du retour de joueurs formés dans ses catégories d’âge mais partis afin de découvrir autre chose. Rentrés au bercail, l’arrière Thomas Vermander, le demi-centre Matheo Devos et l’ailier Paulin Dewasme viendront compléter un noyau qui aura fière allure. Un petit côté "jeunes du coin" qui est renforcé et qui ne déplaira en outre pas à un public qui pourrait s’appuyer sur cet argument, en plus de bons résultats attendus, pour venir regarnir un peu plus les gradins du hall des Sports.

Culture du hand français

Rentrés d’une expérience enrichissante ponctuée par une montée en Beneleague à Izegem, Matheo Devos et Paulin Dewasme auront sûrement à cœur d’apporter ce vécu à un club où tout a démarré pour eux sur le plan handballistique. Parti en France, Thomas Vermander aura, lui, envie de se faire un nom au sein d’un championnat belge qu’il connaît si peu… "Lorsque je suis sorti du centre de formation du handball belge, je grappillais un peu de temps de jeu en N1, rappelle le joueur de 22 ans. J’ai d’ailleurs marqué mon tout premier but à 16 ans avec, déjà, un certain Merlin Rosier au sein de l’équipe à l’époque."

Est alors venu l’appel irrésistible de la France ! "Villeneuve-d’Ascq m’a proposé de rejoindre son projet sportif: celui de monter en N1 ! J’ai dû faire un choix: quitter Tournai pour découvrir le championnat français. Cela me démangeait avec, aussi, la perspective de recevoir sûrement bien plus de temps de jeu que si j’étais resté à l’Estudiantes. Un choix gagnant puisqu’on est monté de N2 en N1 et j’ai pu acquérir beaucoup d’expériences très enrichissantes, en rencontrant un nombre varié d’équipes et en m’inspirant de la culture du hand tricolore."

"Tout naturellement !"

Une expérience en France, véritable terre de handball, qui lui a permis de faire partie de la liste élargie des joueurs tenus à l’œil et repris en sélection nationale. Thomas avait ainsi été du voyage en Italie pour un tournoi amical à la fin décembre 2021. Mais l’envie de revenir au pays était plus que palpable ! "En fait, je sentais que j’arrivais en fin de cycle à Villeneuve. Je pouvais y rester pour une sixième année, mais le projet du club métropolitain lillois s’essoufflait un peu et il n’y avait plus de ligne directrice très claire. J’avais envie de repartir sur un nouveau projet, de voir autre chose. En me posant la question, j’en ai discuté avec Paulin Dewasme qui avait marqué son accord pour un retour à Tournai. Il a fait la liaison entre le club et moi. Ensuite, cela s’est fait tout naturellement !"

Avec, pour l’arrière de formation, l’impatience de retrouver l’esprit familial de l’Estu ! "J’avais cette envie de retrouver la convivialité belge. Mais aussi me concentrer sur mes études ! J’entre sur la fin de mon cursus en kinésithérapie, j’aimerais me concentrer davantage là-dessus. Sur le plan du hand, c’est l’occasion d’avoir beaucoup de temps de jeu en attaque à l’Estu, alors qu’à Lille, j’étais plus cantonné à un rôle de défense. Je veux devenir un joueur bien plus polyvalent. Je suis encore jeune et j’ai des qualités offensives à mieux développer."

Des châteaux en Espagne

En éloignant le mot "échec" que certains pourraient être tentés d’utiliser bien trop vite pour commenter le retour de Thomas Vermander à Tournai, ce dernier ne cache pas pour autant qu’il n’avait pas misé sur ce come-back. "Oui, il est plus rapide que prévu. Moi qui pensais revenir à l’Estudiantes pour y faire mes vieux jours en jouant avec la bande de copains (rires) ! Mais pour autant, je n’abandonne pas le projet de handball de haut niveau. Actuellement, je monte un projet pour aller jouer en Espagne. J’ai donc dans l’idée que ce retour à l’Estu ne soit que temporaire. C’est un retour gagnant-gagnant en quelque sorte ! Le club de Tournai va pouvoir profiter de toute l’expérience de jeu que j’ai pu acquérir en France alors que moi, j’espère profiter d’un temps de jeu conséquent en ayant plus de responsabilités sur le terrain, notamment en attaque. J’aimerais vraiment gagner en maturité en apportant le plus possible à mon club formateur. Et tout ça à deux pas de chez moi, ce qui ne gâche rien !"

"La bonne dynamique"

Quant aux ambitions collectives que le noyau composé par la direction sportive du club peut nourrir en vue de la prochaine campagne: "Il y a de la qualité, c’est indéniable ! Mais le tout sera avant tout de continuer à vivre dans une très bonne ambiance de groupe, avec l’esprit convivial qui caractérise la Belgique, et encore plus spécifiquement Tournai. J’ai hâte de participer à la bonne dynamique qui a vu le jour tout au long de la précédente saison en retrouvant au passage pas mal de joueurs avec lesquels j’ai joué lorsque j’étais un peu plus jeune."