Un seul vainqueur au tournoi du Saulchoir: le handisport! (+nos photos de la finale)

Même si le résultat n’était pas la priorité, la finale a opposé Calypso 1 à Pontil (6-5), deux représentants du home Delano à Péruwelz. "On utilise le football comme outil de travail depuis un moment, détaille Jérôme Houtekins, éducateur au sein de l’institution. La finale, avec un score à rebondissements, est un bel exemple de la vie. Il a fallu calmer l’enthousiasme quand le score était favorable puis les calmer quand ils ont commencé à perdre et s’énerver. C’est comme cela aussi au quotidien. Il y a des hauts et des bas. La pratique de ce sport permet de l’appréhender. On essaie de faire jouer beaucoup nos gars, en championnat ou dans des tournois comme aujourd’hui. C’est une très belle organisation. Elle est importante car elle permet de médiatiser le handisport. Il le mériterait encore plus tellement il est beau".

À l’issue des rencontres, tout le monde était en tout cas d’accord: le tournoi mérite une 2e édition. La balle est dans le camp du Saulchoir.