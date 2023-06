Objectif à Ladeuze: retrouver le plaisir !

Du statut de valeur sûre, les "Rouges" sont ainsi passés à celui de candidat à la descente ! Un scénario que l’on ne veut pas évoquer du côté du comité. "La première chose à faire est de retrouver du plaisir sur le terrain, poursuit J. Birlouet. C’est assez paradoxal, mais l’ambiance d’après-match reste excellente. C’est sur le jeu que la sauce ne prend pas et cela s’explique par le fait qu’aucun joueur n’évoluait à sa place de prédilection. Patte et Marcel, qui nous ont rejoints durant l’intersaison, ont ainsi dû troquer leur poste de cordant pour aller s’essayer au fond ou au grand-milieu."

Redonner le sourire aux supporters, aussi

Les retours d’Abrassart et Lekeuche devraient donc faire du bien à l’équipe, même si les joueurs ne sont pas encore à 100%. Mais s’ils veulent sauver leur peau, les "Rouges" n’ont plus de temps à perdre. "L’objectif est d’aborder les luttes les unes après les autres, et de prendre point par point. Notre mission est double. Voire triple. Nous voulons nous sauver, reprendre du plaisir et redonner le sourire à nos fidèles supporters. Ils répondent toujours présents, malgré les coups durs. Nous devons donc aussi nous battre pour eux. " Le maintien ne sera toutefois pas chose aisée dans une série de Promotion des plus relevées ! "Nous en sommes bien conscients. Le niveau n’est pas très éloigné d’une Nationale 3. Tourpes et ses jeunes paraissent un cran au-dessus mais, pour le reste, il n’y a pas de"petite"équipe. Tout le monde peut battre tout le monde, ce qui corse la tâche." En plus de la Promotion, Ladeuze aligne également une Régionale 2. Comme d’autres, les Chièvrois alignaient une troisième équipe jusqu’il y a peu, mais le comité a dû revoir ses ambitions. "Je ne suis pas le premier à vous le dire, il devient difficile de trouver des bénévoles. Aligner trois équipes sur un seul terrain était aussi compliqué à gérer car cela impliquait de démarrer une lutte à 13h et l’autre après 16 h. Les bénévoles devaient donc rester tout l’après-midi au club, ce qui n’est pas tenable."