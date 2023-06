Moulin va à Monza pour se relancer en Italie et préparer les 24H de Spa

Un mois déjà après sa victoire dans la course 2 de Brands Hatch en European GT Challenge Sprint, Baptiste Moulin va reprendre le volant ce week-end pour un retour dans le championnat italien. Un championnat qu’il n’a pas débuté de la meilleure manière à Misano en signant, aux côtés de Matteo Llarena, une sixième et une dixième place qu’il jugeait "insuffisantes". C’est sur le circuit de Monza que le Montroeulois tentera de se rattraper. Un endroit qui lui rappelle de très bons souvenirs. C’est là qu’il avait décroché son titre en championnat italien mais d’endurance. Le tracé n’a donc aucun secret pour notre régional qui comptera bien mettre son expérience à profit pour décrocher un meilleur résultat. Reste aussi à espérer que les soucis rencontrés au niveau de la BOP, "balance of performance" (NDLR: un coefficient qui permet d’équilibrer les performances des véhicules selon leur poids et leur puissance), soient réglés d’ici là. "On n’a pas encore reçu l’information malheureusement", se désole Baptiste. Rappelons qu’à Misano, la BOP n’avait pas été très bien calculée. Ce qui favorise certaines écuries, au détriment d’autres comme Lamborghini.