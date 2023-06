L'UCI a accepté la demande: le Franco-Belge aura bien lieu le 28 septembre

La requête officielle avait émané dans la foulée. Et la réponse est tombée ce 21 juin. "La demande a été acceptée. Le parcours sera le même que prévu entre Tournai et le Mont-de-l’Enclus comme site d’arrivée. Une nouvelle invitation a été envoyée en ce jour aux équipes. On espère pouvoir présenter un plateau encore plus beau au final".

Par contre, la nouvelle date ne sera valable que pour cette saison et à une condition: trouver une nouvelle date fixe dans le futur. En 2024, il sera par exemple impossible de le faire au même instant vu l’organisation des Mondiaux en septembre. Le comité du Cazeau Pédale va donc devoir y plancher.