Douze "séries A" en pleine chasse aux étoiles au TU Mouscron

Finale dimanche à 17 h 00

En tout, le TUM accueille cette semaine 23 joueurs qui font partie du top 100 national. "Difficile d’expliquer ce succès. Une date qui souffre peu de la concurrence d’autres étoilés, sans doute… Mais probablement aussi un bouche-à-oreille qui fonctionne entre les joueurs, que nous tenons à mettre dans les meilleures conditions."

La finale, qui avait réuni plus de 200 spectateurs l’an dernier, est programmée à ce dimanche, 17 h. "On annonce un week-end de fortes chaleurs. J’ai donc préféré placer cette finale en début de soirée plutôt qu’en pleine après-midi." La course aux étoiles et à la succession de Tixhon est ouverte.