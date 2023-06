Dazzy Cornez, international belge, fait la fierté du Tournai Rugby Club

S’il a forcément apprécié le sport en lui-même, l’enfant de l’époque a surtout aimé la structure et le soutien qu’il a reçus. "J’étais quelqu’un d’assez renfermé avec les éducateurs de mon foyer. Au rugby, je me sentais libre. Je bénéficiais d’un accompagnement qui me convenait. Les entraîneurs étaient à l’écoute. Les séances et les matchs sont vraiment devenus mon échappatoire par rapport à ma vie au foyer".

Au fil des entraînements, le talent du centre ou ailier se fait remarquer. "J’ai passé les catégories à Péruwelz. Je l’ai juste quitté une fois pour Mons car il n’y avait pas de groupe pour mon âge puis pour Frameries où plusieurs coéquipiers étaient partis. Je suis revenu au XV picard en fin de formation et j’ai joué un peu en senior".

"Finir ma carrière à Tournai"

Puis, Dazzy a eu une première opportunité de rejoindre la France. "Un responsable de l’équipe nationale chez les jeunes m’a emmené à Bourg-en-Bresse. C’était la première fois que j’étais loin de mes proches. Cela a été une année compliquée. Je reconnais que j’ai mal géré la chose. Je suis revenu en Belgique. Mais malgré l’échec, je voulais tout faire pour regoûter à ce niveau pro que j’ai connu en France. J’ai failli revenir à Tournai mais j’ai finalement rejoint Frameries pour deux saisons".

Et le rugbyman a eu raison. Ses prestations lui ont permis de rebondir de plus belle dans le monde professionnel. "J’ai passé un an à Arras dans le nord puis deux ans au Creuzot. Là, je viens de prolonger à Macon que j’ai rejoint en 2020. Je me plais vraiment dans ce club de Nationale 2 (NDLR: le 4e niveau français). Je suis dans une bonne dynamique personnelle et je vis de ma passion. Collectivement, l’an dernier, on a réussi à se sauver. C’était la moindre des choses parce qu’on a un effectif pour jouer bien plus haut dans le classement. On sait ce qu’il nous reste à faire désormais. On reprend les entraînements lundi prochain. On va devoir cravacher deux fois pour retrouver la place qui doit être la nôtre".

De ses premiers pas dans l’ovalie à Péruwelz à maintenant, Dazzy a énormément progressé. Au point de faire partie intégrante des Diables noirs. "C’est toujours une fierté de représenter l’équipe nationale. Cette saison, c’était plus difficile en club. Cela me faisait donc du bien de retrouver des gars avec ou contre qui j’ai joué souvent. On est heureux de retrouver le tournoi des six Nations B. Le rugby n’est pas le sport numéro 1 ou 2 chez nous mais il est en belle progression. Même si je suis en France depuis plusieurs années, je suis toujours l’actualité. Je constate une belle évolution. Quand on porte le maillot, on pense à cela. C’est chouette aussi de voir les bons résultats du rugby à 7. La renommée de notre sport passera par là aussi. Quand on voit que quelques féminines ont reçu des contrats pros, c’est la preuve que cela avance".

Et à chaque fois que Dazzy revêt sa tunique tricolore, il a toujours une petite pensée pour son ancien club. " Je n’oublie pas d’où je viens. Péruwelz, et maintenant Tournai, c’est le club qui m’a énormément donné quand j’en avais besoin. Je n’aurai pas eu mon parcours actuel sans les personnes que j’y ai rencontré. C’est grâce à elles que je suis là aujourd’hui ! Je suis le club sur les réseaux sociaux. Cela me touche quand il partage mes aventures. Je dois à tout prix trouver le temps pour venir voir l’évolution mais ce n’est pas facile avec mes entraînements journaliers et mes obligations. Mais je sais qu’avant la fin de ma carrière, je porterai un jour ce maillot. Ici, le rugy me prend la majorité de mon temps. En tant que compétiteur, je me donne encore deux ou trois années pour viser le plus haut possible. Je ne veux avoir aucun regret quand je jetterai un coup d’œil dans le rétroviseur.

Mais je réfléchis tout doucement à un retour en Belgique. D’abord dans les plus hautes divisions. Mais je terminerai ma carrière à Tournai. Car je veux rendre au club tout ce qu’il m’a apporté dans ma jeunesse".