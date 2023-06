Why Not ? Racing mal récompensé de ses efforts

Des accrochages inévitables

Et la pratique portait ses fruits en début de course. Aussi bien la voiture "485" pilotée par Steve Clayes, Vincent Van Melderen et Martin Businaro que la "478" conduite par Nicolas Delencre, Christof Raes et Feye Hijts étaient en route pour remplir les objectifs définis. Mais s’il apporte des sensations indescriptibles, le sport automobile peut aussi être des plus cruels. Les pilotes de la structure tournaisienne en ont fait l’amère expérience. Dans le timing particulier (NDLR: deux courses de quatre heures disputées le dimanche), le premier équipage avait atteint une belle troisième place en catégorie "pure". Mais dès le deuxième tour de la seconde manche, Steve Clayes se faisait harponner par un concurrent maladroit. Le temps d’effectuer les réparations, le trio prenait un important retard sur la concurrence. Il décidait toutefois de terminer la course afin d’effectuer des essais bien utiles pour la suite. Il rentrait toutefois en dixième position.

Les pilotes de la voiture aux couleurs d’EG Innovation se battaient pour une place dans le Top 5. La compétition était rude et elle prenait malheureusement fin prématurément. À trente minutes de la fin de la première manche, Feye Hijts était pris dans un accident. Malgré d’importants dégâts, l’équipe de mécaniciens effectuait un énorme boulot afin de remettre l’auto en marche avant le départ de la 2e course. Là, c’est malheureusement la boîte de vitesses qui jouait un mauvais tour. L’abandon était obligatoire. "On a clairement connu de meilleurs moments, reconnaît Nicolas Delencre. Mais cela fait partie des aléas du sport automobile. Nous ne pouvons que l’accepter. Il y a néanmoins pas mal de points positifs à retirer. Tous les pilotes se sont bien battus. On garde tous le moral car il reste trois courses à disputer. Tout demeure possible. Nous piaffons déjà d’impatience pour les 25 Heures de Spa où nous n’aurons qu’un objectif: remettre les pendules à l’heure". Le dernier voyage en Ardennes avait plutôt bien réussi pour les représentants de la structure tournaisienne avec un joli podium à la clé.