Un match de gala contre des Catalans: la plus belle façon de clôturer une belle saison à Tournai

Des alliances pour continuer à grandir

"C’est obligatoire", entendait-on du côté tournaisien où l’on ne pouvait pas espérer une meilleure façon de conclure la saison. "On avait été contacté par les Espagnols il y a plusieurs mois. On a dû trouver la bonne date, rappelle John Dambrain, le président du TRC. C’est une belle réussite. On a notamment vu quelques anciens qui ont côtoyé Guillem à l’époque. La météo est de la partie. On a pu faire de superbes rencontres avec les Espagnols et leur faire découvrir la vie nocturne tournaisienne. Cela promet une belle troisième mi-temps. On va pouvoir fêter dignement une superbe saison pour le club avec trois titres en réserve, pour nos filles et chez les jeunes".

L’objectif sera de faire aussi bien lors du prochain exercice. Le travail ne manquera pas et il sera planifié lors de l’assemblée générale du club. " On est en recherche d’un coach pour notre équipe première. Julien Debuchy aimerait faire un pas de côté. Mais on sait qu’il reste toujours présent si on ne trouve pas la perle. On va aussi récupérer Simon Degand qui revient de Suisse. On a un joli groupe pour nos deux équipes seniors. Mais on cherche toujours à l’étoffer. On a notamment sorti une vidéo promotionnelle sur nos réseaux sociaux il y a peu.

On regarde aussi ce qu’il est possible de faire avec les clubs voisins. On est heureux de voir la belle alliance crée avec Frasnes et Saint-Ghislain afin de permettre à nos filles de passer en rugby à quinze. Lors du match de gala contre les Espagnoles, il y avait déjà des joueuses des trois structures. C’est de bon augure. On pourra aussi envisager ce type de partenariat au niveau de nos équipes de jeunes. Je pense notamment à la catégorie U18 qui est la plus difficile à faire tenir. C’est pourtant la plus importante dans un club car c’est le dernier passage vers les équipes premières".

Mais vu la belle dynamique qui s’est installée dans le club de la cité des Cinq Clochers depuis quelque temps, nul doute qu’aucun défi ne sera trop grand pour lui.