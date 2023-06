Le Vautour a pris l’accent américain

Avec un duo Tommasetti-Maronnier, l’organisation était forcément au top, comme d’habitude. Et sur le terrain, il y a eu du grand spectacle. "Avec 327 inscrits et 44 catégories ouvertes, il y a évidemment eu du beau jeu, assure la juge-arbitre. Notre tableau de Messieurs 1"3 étoiles"a réuni 37 compétiteurs, dont cinq séries A. Elles étaient 26 chez les dames, deux d’entre elles renseignant le plus haut classement belge. Malheureusement, prise par l’organisation, je n’ai pu admirer que quelques points, mais les retours des spectateurs sur le niveau de jeu sont élogieux."

Maquet veut profiter de son été belge

On confirme. Après une finale du Messieurs 1 largement dominée par le Waterlootois Maxime Lapraille, ce sont les deux meilleures joueuses régionales, Margaux Maquet et Emeline Dewitte, qui ont illuminé le Court N°3 vallois. Malgré une belle résistance de la Cominoise De Witte dans le deuxième set, c’est l’Athoise Margaux Maquet qui a émergé. "Je suis de retour des USA depuis un bon mois. J’y ai terminé un bachelier en communication et relations publiques à l’université de Charlotte, en Caroline du Nord. Il m’a fallu quelques heures pour me réhabituer à la terre battue, mais je suis très satisfaite de mon niveau depuis trois semaines. Je compte bien profiter de notre bonne vieille terre battue tout l’été, avant un retour aux USA, en Alabama cette fois, pour y passer mon Masters. Tout en continuant bien sûr à combiner mes études avec le tennis universitaire."

De Witte focalisée sur son TFE

De l’autre côté du filet, Emeline De Witte ne se montrait pas trop déçue, mais avouait qu’elle avait un peu la tête ailleurs. "Je défends mon travail de fin d’études ce lundi. J’ai passé un examen vendredi et j’ai encore travaillé sur mon TFE ce week-end. Ce n’est évidemment pas l’idéal pour préparer une finale de Dames 1. N’empêche, c’était mon tournoi de reprise et je suis déjà très heureuse d’avoir atteint la finale. Voilà qui promet un bon été, même si je n’ai pas encore réellement établi mon agenda. Je ne pense qu’à finir mes études, et ensuite, j’aurai tout le temps."

Pour compléter le tableau "made in US", on notera encore la domination du jeune Floridien Shay Gupta en Messieurs 2. Le jeune homme de 17 ans est en Belgique pour un stage d’un mois dans le but d’appréhender la terre battue européenne. Ne laissant que quelques jeux à ses adversaires, le gaillard au look de surfeur a aussi profité de sa visite à Vaulx pour découvrir la bière rosée et les bonnes frites belges. C’est ça aussi, un tournoi de tennis.