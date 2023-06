Ces clubs qui se mettent au foot féminin

Toujours trois niveaux

Du côté féminin, la révolution des séries voulue par une majorité des clubs n’a pas réellement eu lieu. Ont été maintenus les trois niveaux malgré une défunte saison parfois ridicule avec des calendriers à trous gigantesques en raison de forfaits en pagaille. Ces séries réduites à peau de chagrin n’ont pas contraint le CP à changer la donne en vue de la nouvelle saison. La voilure a juste été réduite en quantité avec, par exemple, deux séries de P2 au lieu de trois.

Il reste une P1 à douze clubs d’où est sorti le Pays Vert qui jouera en division interprovinciale, l’ancienne N2. Quatre équipes de Wapi sont présentes en élite hennuyère: il y a Herseaux et le voisin mouscronnois du Stade déjà là, Havinnes qui descend de la nationale et Acren, sacré en P2. Un deuxième échelon qui se limitera dès lors à deux séries composées de douze équipes chacune. Étage où l’on ne retrouvera que quatre clubs de la Wapi qui sont regroupés en série A: Templeuve, Biévène, Wez-Guignies et le Pays Vert B y côtoieront Anderlues, Estinnes, Chapelle, Lens ou bien encore Espanola.

Enfin, deux larges séries de P3 pour répartir les trente équipes inscrites dont des petites nouvelles. À la REAL B, Escanaffles et Velaines-Enclus qui s’étaient lancés il y a un an, pointent le bout du nez le Risquons-Tout, Néchin, Enghien et Obigies, alors que le Stade Mouscronnois va aligner une équipe B. Le football féminin est plus que jamais à la mode. Que chacun fasse désormais en sorte dans son coin que ça puisse perdurer et que ce ne soit pas qu’un feu de paille !