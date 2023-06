Interclubs plus de 45 ans: le plan athois se déroule sans accroc

Pas de secret: il faut jouer

Un constat qui fait de Patrice un capitaine comblé. "Je suis très satisfait du niveau de jeu de mes coéquipiers ! Jean-François Bardiau est au top de sa forme alors que Stéphane Lingg excelle sans beaucoup s’entraîner et Dimitri Tondeur est injouable en double pour ne citer que ceux-là. Notre noyau est vraiment bien balancé et nous pouvons de plus aller puiser dans un vivier intéressant de joueurs un peu moins bien classés."

Si ça se déroule comme prévu contre Laakdal, les Géants se déplaceront à Oase avec l’objectif d’assurer leur première place de la poule, avant de patienter deux mois pour participer au tour final ! "Mais ça va vite passer. Beaucoup d’entre nous partons en vacances pendant le mois de juillet. Dès lors, début août, nous serons déjà sur les terrains pour nous préparer à ce tour final."

Car aussi doués soient-ils, les Athois ne veulent rien laisser au hasard du tout. "Il ne faut pas croire que nous jouons sur notre talent. Afin de performer, il n’y a pas de secret, il faut jouer. C’est aussi une bonne façon de souder l’équipe autour de ce projet d’aventure en nationale."

Car on le sent: les Athois veulent aller très loin dans cette N3. "Champions de régionale 1 l’an dernier, nous voulions nous tester à l’étage supérieur. Il me semblait que notre équipe était très compétitive, et ce début de campagne me donne raison."

Fortunes diverses en JV

Même topo pour les Vallois en nationale 1 "+ 35 ans", qui ont déjà un pied au tour final après leur succès à Deinze. En nationale 3 de cette même catégorie d’âge, les Athois ont, quant à eux, profité de cette troisième journée pour signer leur toute première victoire de la saison. Hasard du calendrier, toutes les autres équipes régionales étaient "bye" ce week-end. Idéal pour recharger les batteries avant de sacrées échéances, notamment pour le Radar flobecquois qui pourrait lui aussi faire un pas vers la qualif en cas de victoire face à Herentals samedi.