Interclubs: la Wapi devra se contenter d’un seul titre

Tout s’est finalement joué à trois jeux d’écart, sur les… 83 disputés au total. "C’est cruel de perdre comme ça, même si le score est à relativiser, commentait Jean Pichon, capitaine kainois. Même si le marquoir affichait 2-2 avant la dernière rotation, nous avions pas mal de jeux de retard. Nous savions que nous n’avions plus le droit à l’erreur."

Martin Cassagne et Jean Pichon ont alors fait le job, reléguant la pression sur la paire Vandenhove-Lepoivre. Un duo qui s’est battu corps et âme, revenant même de 4-7 à 6-7, en vain. "Le seul regret restera de ne pas avoir pris plus de jeux lors des deux premières défaites, jeux que nous aurions peut-être mérités, reprend le capitaine des Kainois. Mais la pièce devait bien tomber d’un côté. Il est certain que nous allons ressasser cette défaite lors des prochaines nuits. Mais ensuite, on pourra se montrer fiers de notre parcours. La meilleure équipe est titrée, et la deuxième est finaliste. La loi du sport est respectée."

Le capitaine kainois voulait presque déjà penser à la suite. "Cette pilule, on va l’avaler. Et l’on retentera notre chance l’an prochain, en 400 ou en 500, selon les classements que nous afficherons."

Voilà qui officialise le clap de fin sur les interclubs 2023, au cours desquels 680 équipes se sont disputé 11 titres. Dont un pour la Wapi, grâce aux Kainoises, mais aussi deux finales perdues, en 200 par le TUM et 300 par Pichon et sa bande. Les gourmands en garderont un goût de trop peu, les autres la saveur d’une saison réussie.