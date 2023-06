ACRHO: Victor Vico encore plus rapide sur les Crêtes

On en était vendredi soir, à la 36e édition des Crêtes du Tournaisis même si le Jogging de Thimougies avait été organisé dès le 16 juin 1985. Épongeages et ravitaillements avaient été prévus tout le long du parcours si bien que tout s’est bien passé pour la 17e épreuve de la saison de l’ACRHO. 441 coureurs ont pris le départ. Ils sont 439 classés, dont 93 dames, au bout des 14,600 km. Rien d’étonnant: Victor Vico s’est imposé comme en 2022, mais en allant plus de deux minutes plus rapidement. 49.40 contre 51.46 et une moyenne au kilomètre de 3.24 contre 3.33 ! Il a laissé Emmanuel Demuynck – dont c’était le huitième podium, avec notamment cinq deuxièmes places – à 2.05 !