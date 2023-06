N3A: Vaudignies engrange un point mérité face au leader cellois

Entré au jeu, Delabascule répond directement présent, ce qui empêchera les visiteurs de creuser un écart trop important. Plus puissants dans le domaine de la frappe, les protégés d’Yves Willaert emportent l’armure sur le score de 4-7. D’habitude si fragiles sur le plan du mental, les Verts empochent le jeu de reprise et prendront le point à 6-9.

Dans un bon jour, ils poursuivent leurs efforts, mais Celles ne laissera pas filer la victoire (10-13). "Le point est mérité et a été acquis après une belle prestation collective, narre Patrick Dubois. D’ailleurs, la déception était palpable dans le chef de nos joueurs qui sentaient qu’ils auraient pu faire encore mieux. On n’a pas été assez présent dans les petits coups, tandis que les visiteurs se sont montrés costauds à la frappe. On ne prend que deux des huit jeux montés à 40-40 mais, sur les six concédés, Celles frappe cinq fois au-dessus des perches. L’essentiel était néanmoins de rester solides et de laisser Blicquy derrière nous."

Au vu du noyau, personne ne peut toutefois se contenter du classement actuel. "Il est clair que tout le monde est déçu ! Les spectateurs qui ont vu nos luttes contre Celles et face à Montrœul diront que nous n’avons rien à faire si bas, tandis que ceux qui nous ont vus couler contre Ollignies se seront, eux, posés de véritables questions. Quoi qu’il en soit, il faut que le mental se renforce ! Tout le comité espère que le groupe se serra les coudes durant le deuxième tour."