N2: Bassilly surprend Œudeghien et prouve qu’il n’est pas le petit oiseau pour le chat

En tous les cas, dans un jour sans, Œudeghien pouvait se réjouir de ne pas rentrer sans rien dans les poches. S’ils ont ouvert le score, les Verts ont ensuite été menés 3-1 avant d’égaliser à 3-3, de voir Bassilly repartir à l’attaque à 6-3 pour atteindre la pause à 7-5. Les locaux accéléraient dès le retour sur le terrain. À 11-5, on ne voyait plus du tout les visiteurs capables d’inverser la tendance. Il ne leur restait qu’à sauver le point, ce qui se faisait à 11-6, avant de laisser filer la lutte: 13-6 ! "Depuis le temps qu’on l’attendait, s’exclamait Loïc Paduart en faisant référence à l’unique victoire acquise jusque-là, face à Aisément le 7 mai. On a été déçu de notre premier tour. On a perdu trop de matches qu’on aurait pu gagner si on avait été plus appliqué à la livrée et moins précipité à la frappe. Ici, on gagne largement contre une équipe du Top 4. Ça atteste de nos progrès et du fait qu’on mérite notre place en N2 même si, jusqu’ici, avec seulement deux succès, nos résultats ne sont pas significatifs."

"Il y a même des regrets"

Bassilly pouvait même regretter de ne pas avoir pris les trois points. "Il y avait moyen, confirmait le foncier de 24 ans. On était parti pour assurer le point, on s’est vite dit que deux étaient dans nos cordes vu la petite forme adverse et, au final, on loupe d’un rien les trois: dommage ! Mais l’essentiel est de se dire qu’on démarre bien le deuxième tour. On fait tout pour se donner une chance de se sauver. On écoute les conseils des plus anciens, on s’entraîne deux fois semaine… On n’a pas des luttes faciles qui arrivent dans l’immédiat mais, en jouant bien à la balle, on a les qualités pour créer de belles surprises."

Dans le camp des battus, il y avait un air de soupe à la grimace. Le jeune Justin Duwelz avait le sourire… forcé. "Quoi dire à part que c’était mauvais ! Une grosse catastrophe car personne n’a essayé de relever le niveau des autres. Et c’est bien la première fois qu’on passe autant au travers tous ensemble. On n’y était pas, surtout dans les petits coups qui ont quasi tous tourné en faveur de Bassilly."

Une claque qui réveille ?

Surpris justement du niveau de l’adversaire ? "Non car on sait qu’il est en progrès… Mais Bassilly n’a pas non plus sorti une lutte extraordinaire car on a tellement donné de quinzes qu’il n’a même pas dû forcer, commentait encore le jeune cordier de 18 ans qui ne parlait pas de coup d’arrêt pour ses couleurs. On reste quatrième ! On vient de se prendre une belle claque qui va nous réveiller, disait encore Justin qui aspire, sur le plan personnel, à une seconde partie de saison plus paisible au niveau des blessures. J’ai été touché à l’épaule. Je suis étudiant en éducation physique et je la sollicite beaucoup. L’équipe a bien tourné sans moi et je dois essayer maintenant de me refaire une place."

Ce ne sera pas pour le week-end prochain, Œudeghien se trouvant bye, alors que, pour Bassilly, lourde tâche avec un match à Hamme-Zogge !