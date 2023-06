N1: un Thieulain généreux avec Galmaarden

Il n’y a que dans le duel des extrêmes qu’il y a eu un léger étonnement, Galmaarden, la lanterne rouge, revenant de Thieulain, le leader, avec une unité en s’accrochant comme un beau diable pour s’incliner 13-6 alors que le marquoir de la place leuzoise indiquait 7-1 à la pause. "Quand tu mènes de cette manière, c’est toujours dommage de ne pas finir la lutte avec les trois points en poche, avouait Geert Vandervelden, le coach de Thieulain. Même si on se focalise toujours sur la victoire en priorité et donc deux points, quand tu sais que tu as les moyens afin de prendre les trois, tu ne dois surtout pas te gêner. Malheureusement, excellent tout au long de la première partie de rencontre, on a ensuite baissé de niveau, ce qui a permis à Galmaarden de marquer un sixième jeu qui faisait bien évidemment tout son bonheur."

"Thieulain était juste injouable avant le repos"

Du côté des visiteurs, Antoine Hazard ne masquait pas sa satisfaction. "En première mi-temps, les Leuzois étaient juste injouables mais ont, par la suite, visité un peu moins les perches. De notre côté, on a mieux frappé dès la reprise. Ça nous a permis de sauver quelques jeux jusqu’à ce que Cédric Boonaert n’enlève son quatrième passage au tamis, à 11-6. Je réussis mes cinq outres en deuxième armure après avoir endossé un nouveau gant. Quentin Paduart a mieux frappé aussi. Et du fond, Jason De Cooman a remis ses balles. Tout allait nettement mieux !"

Alors qu’en face, c’était un peu moins fluide ! "Après la pause, on a commencé trop mollement. Avec des gars tels que les nôtres, ça ne peut pas arriver ! Il y avait un peu moins de motivation et Galmaarden en a profité, sentant à l’approche du sixième jeu que c’était possible de ne pas rentrer les mains vides. Si on est resté bon à la livrée, on a voulu trop forcer, montrer qu’on savait taper loin et fort. À la frappe, on a forcé les choses, on a essayé des trucs trop compliqués pour impressionner et on a mis à mal le jeu simple qui fait notre force. Et désolé de le dire mais c’est plus nous qui avons offert le point à Galmaarden que ce dernier qui l’a décroché. Mais tout le mérite lui revient, clairement !"

"On a laissé un point ? Pas du tout un drame !"

Ce point permet à Hazard, Paduart et compagnie de délaisser la dernière place, car Ogy est désormais seul à l’occuper avec ses huit points. Quant à Thieulain, ça reste le leadership qui est au menu, même si Kerksken réduit l’écart, revenant à une longueur. "On est premier, on est la seule équipe à ne pas encore avoir perdu, tout va bien, signalait encore Geert Vandervelden qui avait dû se passer des services de Corentin Wattier et alignait Damien Famelart à la corde avec Kevin Vandenabeele. On est content de ce qu’on fait cette saison. D’autres équipes ont bien plus de stress que nous et aimeraient se trouver dans notre situation. Ce point lâché n’a rien de dramatique et je suis d’ailleurs persuadé que Galmaarden va se reprendre lors du deuxième tour après un démarrage compliqué."

Avant d’aborder Wieze en déplacement dimanche, Thieulain sera la tête d’affiche, ce mardi, de la première journée du Tournoi d’Ogy. Une éliminatoire face à Isières et à Kastel pour une qualification assurée pour la finale ? "On n’est jamais sûr de rien en balle quoi qu’on en dise, mais Ogy est un tournoi qu’on aime bien. On est tenant du titre, on l’a même déjà remporté à deux reprises. On va tout faire pour y briller et repartir avec le trophée."