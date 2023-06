N1: Antoine Huard et Tourpes ont chuté chez un Kerksken qui n’a pas laissé de miettes

"Kerksken n’a pas survolé"

Mené 4-0, Tourpes a su réagir en première période, revenant à 5-2. "Au-delà de ces deux jeux inscrits, on a obtenu des possibilités pour se rapprocher un peu plus. Kerksken nous aura laissé un soupçon d’occasions à saisir pour le contrarier mais on n’a pas su en profiter malheureusement. Là-bas, les quinze, tu dois aller les chercher toi-même puisqu’ils ne te les donnent pas. On n’y est pas arrivé, ce qui est dommage car, si dans l’ensemble, le score n’est pas illogique, je suis sûr qu’il y avait moyen de faire mieux. En première armure, il y a ainsi cinq jeux de 40 à 2. Ça signifie que Kerksken n’aura pas non plus survolé les débats. C’est juste que les quinze décisifs n’ont que trop peu tourné en notre faveur. Ce sont tous les petits coups qui ont fait la différence."

Vu les résultats de la journée, avec le seul Galmaarden qui prend un point dans la seconde partie de tableau, la lourde défaite dans les chiffres est sans conséquence pour le promu tourpier qui reste neuvième, à égalité de points avec Acoz, le septième, et Wieze, huitième. Avant un petit Tourpes-Acoz ce prochain dimanche. "On a été battu 13-8 à l’aller, se rappelait volontiers Antoine Huard. À domicile, on a une belle occasion de prendre le pas sur un concurrent direct en vue du Top 8 et du maintien. Acoz sort d’un mauvais résultat contre Mont-Gauthier (NDLR: revers 4-13) . Il a peut-être le moral touché, à nous d’essayer d’en profiter pour faire fructifier la récente victoire à Isières. Autant à Kerksken, rentrer bredouille n’a rien de dramatique même si on y allait pour le point, autant contre Acoz, il faudra réaliser quelque chose."

Une pubalgie pour son annif !

Sera-ce avec le grand milieu au sein de l’équipe ? "À Kerksken, j’ai été contraint de laisser ma place en seconde période à Seb Potiez car je me suis blessé. Ça fait un petit moment que je traîne une douleur et là, ça a craqué. Ça sent la pubalgie à plein nez. Avant Isières, j’avais déjà une appréhension mais ça s’était passé sans casse. Mais pas cette fois-ci ! Mes équipiers ont vu tout de suite que ça n’allait plus. Dans ces cas-là, pour le bien du groupe, il faut faire preuve d’honnêteté et savoir laisser sa place à quelqu’un à 100%. Pour moi désormais, ce sera du froid, du calme et du repos !"

L’éliminatoire d’Ogy est au menu de Tourpes ce prochain vendredi. Les luttes face à Galmaarden et Grimminge se feront sans doute sans Antoine qui fêtait ses 32 ans dimanche. "J’avais envie de jouer mais je vais éviter, confirmait celui qui affiche toujours autant de caractère une fois monté sur le terrain. Mes équipiers n’arrêtent pas de me dire que j’ai un caractère fort, parfois difficile à gérer. Je le sais bien ! Mais je suis comme ça, c’est ma façon d’apporter ma pierre à l’édifice à l’équipe. J’apporte tout ce que je peux, que ce soit dans le jeu ou l’attitude. J’ai d’ailleurs toujours préféré avoir à mes côtés des joueurs qui ont du répondant, qui, s’il le faut, s’engueulent. Surtout dans une situation comme la nôtre où on lutte pour se maintenir. Manquer de caractère est préjudiciable."

Avec l’arrivée de Guillaume Dumoulin, Tourpes a encore gagné en caractère, cela tombe bien. "Il fait beaucoup de bien à l’équipe, c’est indéniable. Sa venue fait une nette différence. Alors qu’on était dans notre tableau de marche mathématique à l’issue du premier tour, le fait de pouvoir compter sur Guillaume au deuxième ne peut que donner confiance. L’objectif du maintien en N1 est toujours là et atteignable. On a juste à saisir les opportunités qui se présenteront à nous."