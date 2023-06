Le ballon rond comme promoteur du handisport

Mais en attendant, l’employé au sein de l’institution d’accueil ne voulait pas rester les bras croisés. Il a donc décidé d’organiser un tournoi de football à destination des personnes touchées par le handicap. Rappelons que les résidents du Saulchoir jouent depuis plusieurs années au sein du championnat de l’amitié du Brunehall. "Au départ, nous comptions sur huit équipes. Finalement, on a pu passer à douze en dernière seconde. on aura des représentants de plusieurs institutions de la région telles que Souris à la Vie, la Pommeraie, l’institut Bon Pasteur… L’objectif reste le même: favoriser la pratique sportive chez nos résidents et promouvoir le handisport. On aimerait bien le développer dans la région grâce à l’organisation de telles journées. C’est pourquoi le tournoi est ouvert au grand public. Cela permettra à tout le monde de venir découvrir la pratique, à des parents de personnes touchées par le handicap de venir se renseigner auprès de nous…"

Les maillots d’Onana et Openda en jeu

Et pour attirer le public, le responsable a une nouvelle fois su mettre les petits plats dans les grands. Grâce à ses contacts, il a su concocter une tombola dont les meilleurs lots valent le coup d’œil. Surtout pour les amateurs de football. "On met en jeu des maillots de footballeurs professionnels comme Amadou Onana (Everton), Loïs Openda (Lens), Noé Dussenne (Standard)… Je tiens vraiment à remercier mon sponsor, Beobank, mais aussi toutes les personnes qui nous ont aidés pour obtenir ces belles vareuses ".

Comme l’an passé, le rendez-vous sera donné au stade Jean Huart d’Antoing. Les premiers matchs se joueront vers 9h pour se terminer vers 17 h. "Je remercie encore Bernard Bauwens et le club du Pays Blanc pour leur confiance. Sans eux, rien ne serait possible non plus".