Juniors à Ploegsteert: Keyarno Heymans tient sa revanche

Un trio composé de Goussaert et Plancke ainsi que du Liégeois Dany Gabez parvient à s’échapper. Pendant 20 bornes, les fuyards s’entendent et creusent un écart d’une minute. Derrière, le peloton se désorganise mais, au final, la fatigue joue un mauvais tour aux hommes de tête. Laurens Plancke s’échappe mais une contre-attaque se forme contre toute attente. Le malheureux Plancke sera même rejoint dans le dernier tour par les Flandriens Smet et Heymans et c’est ce dernier qui se montre le plus fort au sprint.

Le coureur de Pepingen, dans son maillot blanc indiquant son statut d’individuel, était visiblement ravi, un an après avoir subi la loi du Français Antoine Lhote, absent ce samedi pour cause de blessure suite à une mauvaise chute la semaine passée. "Ce parcours me plaît beaucoup et j’avais vraiment un sentiment de frustration l’an passé. Je savais qu’il y avait un coup à jouer et tout s’est passé comme je l’espérais. C’est ma toute première victoire après plusieurs podiums mais j’espère ne pas en rester là et poursuivre sur ma lancée durant l’été", disait Keyarno Heymans avant de recevoir le bouquet du gagnant des mains de Cameron Vandenbroucke.

Dany Gabez, venu de sa province de Liège alors qu’une course était organisée à Romsée du samedi, se console en confortant la première place au challenge de la section hennuyère. Dans les rangs régionaux, Thibo Stocman était frustré: "La course a été cadenassée par l’équipe sud-américaine avec toujours un homme dans les roues quand j’essayais d’attaquer. Je me suis ainsi fait une raison en me disant que ce n’était pas mon jour."

Pas beaucoup de chance non plus pour le Blandinois Loris Vandenbussche avec une crevaison lente qui l’a empêché de finir avec les meilleurs. "La forme était là pour un Top 15… L’objectif reste de finir au moins une fois Top 10 cette saison."