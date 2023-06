Cadets à Ploegsteert: Van Steelandt brise le rêve de Pétillon

Le champion du Hainaut était très attendu par ses supporters et avait évidemment marqué le rendez-vous dans son village d’une pierre blanche. Son déroulement n’allait pourtant pas favoriser les plans du coureur de l’équipe Wanty, la première moitié de la course ne laissant aucune chance aux attaquants. Dans l’avant-dernier tour, les Flandriens D’Hollander, Plancke, Vandenbroucke creusent un bel écart mais il reste une ascension du terrible Rozenberg au programme. C’est justement dans cette dernière difficulté qu’Arthur Vanassche et Valentin Pétillon produisent leur effort, emmènent avec eux quelques gros bras pour revenir sur les fuyards. Le sprint semble inévitable et c’est finalement Wolf Van Steelandt qui se montre le plus fort pour devancer le local de deux longueurs. "C’est ma première victoire et c’est vraiment une surprise, commentait le lauréat du jour. Je ne connaissais pas la force de mes adversaires, dès lors, je redoutais cet emballage final et j’ai même essayé d’attaquer plus tôt."

Valentin Pétillon avait, pour sa part, des sentiments mitigés sur la ligne: "Je suis heureux de ma course mais aussi un peu déçu ! Le final était tellement roulant que je n’ai pas vraiment su lancer le sprint comme je le devais… Ce n’est pas forcément le plus fort qui a gagné ce samedi mais Wolf n’a certainement pas volé sa victoire. Pour ma part, je courrai encore le week-end prochain à Lichtervelde avant de prendre un peu de repos et penser au championnat de Belgique programmé début août."

Arthur Vanassche, quatrième, pouvait de son côté rentrer chez lui avec le sentiment du devoir accompli au regard de sa prestation: "Il était convenu que je roule pour Valentin et tout a été fait comme on le voulait. Nous avons su attaquer au bon moment et peser sur la course alors que je n’avais pas forcément de très bonnes jambes après mon examen d’éducation physique passé du vendredi. J’aspire désormais à participer à quelques belles courses pendant l’été, et notamment le Tour de l’Ain et le Tour de Flandre occidentale."