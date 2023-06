Semaine de sport: hormis Jack, y a-t-il un pilote dans l’avion ?

1. Samedi À Lille, au-delà du fait que le voisin lensois a fait bien mieux cette saison en Ligue 1, on tire la tronche, car l’un des membres du staff technique a décidé de mettre les voiles. Médaillée de bronze en… voile aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Hélène Defrance avait quitté Marseille et son OM à la fin 2021 pour Lille et son LOSC en tant qu’experte de la nutrition. L’ex-club partenaire de l’Excel Mouscron n’a pu que prendre acte de cette décision directement liée aux rumeurs faisant état d’un retour d’un ancien de la maison. Eden part de Madrid et c’est la folie pure dans le Nord, chacun fantasmant sur le come-back du Belge… Tous sauf une, Hélène qui préfère filer en sachant pertinemment que le retour de la star chez les Dogues ne se fera pas sans quelques hot-dogs ! Au niveau nutrition, elle sait que c’est peine perdue avec un tel asticot. Il n’y a jamais de Hazard dans le foot !

2. Dimanche Parler de Lille, ça nous fait penser à Mouscron et feu l’Excel, ainsi qu’à cet accord signé, il y a peu, par la Ville, ACA Football Partners et The Arena Group. Petit rappel: cela concerne le stade du Canonnier dont les responsables hurlus ne savent plus quoi en faire, hormis l’entretenir pour des queues de cerise. On a même envie de dire pour les couilles du pape… On sait, ce n’est pas respectueux, mais promis, juré et craché, on ira à confesse. Au Canonnier tant qu’à faire, celui-ci disposant d’une chapelle voulue par Jean-Pierre Detremmerie qui y faisait ses prières avant chaque coup d’envoi de match et, paraît-il, avant chaque descente de flics. Irrespectueux de nouveau ? On ira deux fois demander l’absolution… En attendant, outre supplier le pardon divin, dans le stade de foot mouscronnois, on peut désormais célébrer une communion, un baptême ou un mariage… C’est la lumineuse idée d’une boîte spécialisée dans l’événementiel qui louera les lieux à des sociétés, entreprises et autres privés. On imagine l’annonce: salle cosy semi-ouverte de plus de 10 000 places dont 7 000 assises ; larges parkings ; vestiaires, piscine, salons privatifs, loges, multiples bars, lieu de culte, salle de muscu, aire de jeu en herbe entretenue et arrosée quotidiennement de 8 000 m2, prison (pratique pour enfants désobéissants et adultes devant être dégrisés). C’est sûr, ça va être un carton !

3. Lundi Outre-Manche, les vidéos de Jack Grealish quelque peu éméché à la descente de l’avion ramenant les Citizens au lendemain de leur victoire en Ligue des champions font débat. Certains Anglais disent "se reconnaître en lui" tandis que d’autres voient "le danger d’un amalgame entre foot et alcool". On imagine la catégorie dans laquelle se placeront beaucoup de nos footeux amateurs: toute victoire se fête ! Mais avec modération, on est bien d’accord. Ou avec un Bob sérieux sous la main ! Et l’on imagine quand même que ce n’est pas l’ami Grealish qui pilotait l’avion…

4. Mardi Qu’ASO soit sur ses gardes et prenne ses précautions pour juillet et sa Grande Boucle, Biniam Girmay est une véritable rock star ! Vainqueur au Tour de Suisse devant Démare et van Aert, l’Érythréen de Wanty n’a pas eu le temps de descendre de son vélo qu’une trentaine de ses fans lui ont sauté dessus, submergeant les chaperons et le suivant jusqu’au podium protocolaire, le tout en encombrant la ligne d’arrivée. Joyeux fourbi autour de la pépite de l’Isiérois Jean-François Bourlart. Joyeux fourbi qu’on espère bien revoir sur le Tour de France d’ici quinze jours !

5. Mercredi On reste dans le fourbi cycliste, mais moins festif, celui-là ! Alors que la veille, la Ville de Tournai s’était réjouie sur ses réseaux d’un départ du Franco-Belge au pied d’un pont des Trous fraîchement rénové, le Cazeau Pédale templeuvois annonce son impossibilité de maintenir sa course au 28 juin, divorce avec le partenaire Golazo oblige ! Et on en connaît un qui doit être au fond… du trou: force et courage, Louis !

6. Jeudi Alors que le Franco se demande s’il pourra se recaser au calendrier de l’UCI, le Baby Giro en prend, lui, pour sa réputation. L’étape reine du Tour d’Italie des moins de 23 ans tourne au risible. Pour arriver en haut du mythique Stelvio, 31 coureurs sont pris en flagrant délit d’autotractage par des voitures de directeurs sportifs ainsi que des motos des forces de l’ordre. En même temps, si la police a laissé faire…

7. Vendredi On connaît l’identité des tricheurs au Girobio… Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, il y a une majorité d’Italiens ! Qui osera encore dire qu’ils peuvent tout se permettre lorsqu’ils roulent à domicile ? Parmi les coureurs pris la main dans le cuissard ou plutôt sur le rétro et le capot, un Belge aussi: Tijl De Decker de la Lotto, le vainqueur du dernier Paris-Roubaix en espoirs, qui a joué mais a perdu au tirage !