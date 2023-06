Interclubs messieurs 200: superbe parcours du TUM, battu en finale

Mi-mars, 149 équipes étaient sur la ligne de départ des interclubs de padel en catégorie des messieurs 200. Trois mois plus tard, seules deux formations pouvaient encore rêver du titre: les Sonégiens de Padel et Vous et les petits Poucets du TU Mouscron. "On s’entraîne régulièrement, mais ces interclubs constituaient pour beaucoup d’entre nous notre première compétition officielle, raconte le Mouscronnois Jordan Kasier. Dès lors, hormis Matt Demets, nous sommes tous classés “100” et aurions pu nous aligner dans la catégorie inférieure." Mais les Hurlus ont déjoué tous les pronostics. "Nous avons connu quelques victoires faciles, et d’autres très accrochées. Mais très franchement, nous n’aurions jamais cru aller si loin. Terminer deuxième sur 149, c’est tout simplement inespéré. En tout, nous aurons disputé onze rencontres dans un excellent esprit de camaraderie. Et cette remarque vaut aussi bien pour notre groupe que pour les liens que nous avons tissés avec nos adversaires. Les Sonégiens avaient par exemple accepté de disputer cette finale durant la soirée de ce dernier jeudi. Initialement, elle était prévue ce dimanche, mais plus de la moitié de nos joueurs auraient alors manqué à l’appel."