Water-polo: Justin Kubat quitte Tournai pour Mouscron

Et le capitaine tournaisien ne part pas bien loin ! Ce sont en effet les rangs du voisin de Mouscron qu’il s’en ira renforcer lors de la prochaine campagne. Pas une énorme surprise, le club des Dauphins ayant, par le passé, déjà essayé de se joindre ses services ! C’est en tous les cas un coup de maître réalisé par Anthony Thues, le président de la section water-polo du RDM, qui renforce encore un peu plus son noyau, champion de Belgique et vainqueur de la Coupe nationale, qu’il confiera, pour rappel, à Akos Biro, le remplaçant de Gabo Gallovich au poste d’entraîneur.