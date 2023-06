L’objectif est d’accéder à la première régionale pour Bouvignies

Et si la voilure est réduite au niveau du nombre, les ambitions sont cependant au rendez-vous. Surtout pour la R2, qui occupe actuellement une jolie seconde place. "L’objectif est double: finir sur le podium et monter d’un étage !", poursuit Rudy Dumont. Et pour y arriver, les Rouge et Bleu peuvent s’appuyer sur un groupe solide. "Un mélange de régionaux et d’anciens de promotion. Avec l’appui d’un cadet qui apporte sa fraîcheur au groupe. L’équipe est bien balancée et l’ambiance est excellente. Nos forces sont notre tamis et l’homogénéité."

Avec six victoires en sept rencontres, les Bouvignois respectent tout à fait leur plan de vol. Samedi passé, ils ne sont d’ailleurs pas passés loin de prendre trois points face à Idegem. "On a livré quelques mauvaises tandis que les Flandriens restaient bloqués à quatre jeux. Ce n’est donc pas vraiment eux qui ont empoché le point mais nous qui leur avons laissé. Mais pas question d’être déçu. S’imposer 13-6 reste excellent."

De quoi donner la confiance nécessaire avant d’aller défier Celles, ce dimanche. "Nos hôtes sont les autoritaires leaders de la série, mais on n’ira pas en victimes consentantes. En jeu de balle, tout peut aller vite. Pour les mettre en difficulté, on devra être attentif à tous les détails. La chaleur, que l’on annonce accablante, jouera aussi un rôle important. Ramener un point reste l’objectif prioritaire car ça nous conforterait dans le Top 3, mais on ne se privera pas si l’on sent l’occasion de faire mieux."