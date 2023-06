Justin Kubat part du CNT: "C'était Mouscron ou j'arrêtais!"

Coup de maître du RDM

Ils devront le faire sans leur capitaine de route. Joueur apprécié de par ses qualités poloïstes, mais aussi de par son caractère agréable, Justin Kubat est à la fin de chaque saison un élément très sollicité par la concurrence. Homme clé du CN Tournai depuis plusieurs saisons, il a dès lors cédé à la tentation d’un départ en cette intersaison puisqu’il a fait savoir qu’il s’en allait.

Et le capitaine tournaisien ne part pas bien loin ! Ce sont les rangs du voisin de Mouscron qu’il s’en ira renforcer lors de la prochaine campagne. Pas une énorme surprise, le club des Dauphins ayant, par le passé, déjà essayé de s’adjoindre ses services. C’est un coup de maître réalisé par Anthony Thues, le président de la section water-polo du RDM, qui renforce son effectif, champion de Belgique et vainqueur de la Coupe, qu’il confiera à son coach Akos Biro.

Le moment ou jamais !

Entre volonté de jouer le haut de tableau pour décrocher un ou plusieurs trophées et de ne plus à avoir trop de trajets à effectuer, les raisons du choix de quitter Tournai sont multiples du côté du joueur. "Malheureusement, les nouvelles infos concernant la piscine ne sont pas positives et on sait qu’on n’y aura pas accès avant deux ans minimum. Ça veut dire la galère pendant tout ce temps, raconte Justin Kubat. Après, au niveau du sportif, j’ai 32 ans, si je veux avoir la chance de gagner quelque chose, ça ne sera pas à Tournai, au regard des conditions actuelles. J’espère juste que le CNT continuera à miser sur sa politique sportive, avec ses jeunes. Je croise les doigts pour qu’ils ne se découragent pas."

Une certaine lassitude semble aussi l’avoir touché ! "J’ai aidé le club du mieux que j’ai pu tout au long de cette saison en montrant l’exemple. Mais s’entraîner à 4 ou 5 quand on est à fond, c’est très dur et parfois démotivant ! Je n’ai plus envie de revivre ce genre de situation."

"Pas le retour attendu"

Quant au départ de Sam Gomez qu’il aurait précipité dix jours plus tôt: "Je crois qu’il y a logiquement de la frustration du côté du club de Tournai. Personne n’a poussé Sam vers la sortie. Il a décidé lui-même d’arrêter. Et sincèrement, si je n’allais pas à Mouscron, j’aurais sûrement arrêté aussi… Parce que se donner à fond sans avoir le retour attendu et perdre des matches alors que l’on sait qu’on est plus fort que l’adversaire, c’est dur. Rien que le manque d’entraînements et d’implication, ça fait beaucoup et ça joue sur la motivation de certains qui baissent alors les bras."