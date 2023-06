Avant de rebondir à Genappe, Corentin Sergeant veut finir en beauté avec Oeudeghien

Avec un bilan de 7-3, Œudeghien a réussi à se caler dans les quatre premières places. Ce qui lui permet de décrocher la qualification pour la President Cup, l’équivalent de la Grand-Place de Bruxelles pour les équipes de l’antichambre. Avec le derby à Bassily samedi, voilà un week-end qui promet ! " Chez notre voisin, on visera avant tout les deux points. Je sais qu’on a pris une victoire totale à l’aller. Mais on était chez nous. Ce sera différent. Mais face à la lanterne rouge, on se doit de prendre un succès pour poursuivre sur notre lancée.

Le lendemain, on prend part à la Coupe du Président (NDLR: en ouvrant le bal à 15h contre Sirault alors qu’Hamme-Zogge affrontera Grimminge) sans pression. On va faire face à des opposants de qualité équivalente à nous. Si on est tous bien dans nos têtes, on sait qu’on peut faire mal à tous nos adversaires. D’autant que jusqu’à maintenant, on n’a pas su tourner à trois en même temps à la frappe avec Maxime Defossez et Éric Bremeels. On en a toujours au moins un qui est moins bien. On espère que notre première, ce sera pour ce week-end."

Tout donner avant de quitter les copains

Les Frasnois pourront en tout cas compter sur un Corentin Sergeant qui a réussi sa rentrée dans la division supérieure. "Je trouve que je m’adapte bien à la Nationale 2 (NDLR: il arrive de Hoves en 3). Je dois reculer dans le jeu d’au moins deux mètres mais cela va. Pourtant, on n’a jamais eu de bonnes conditions jusqu’à maintenant. Avec le vent, les nouvelles balles sont difficiles à gérer. C’est impossible de bien lire la trajectoire. Mais notre avantage, c’est d’avoir plusieurs frappeurs de bon niveau. Si je suis moins bien au fond, Maxime ou Éric peuvent me remplacer. C’est aussi cela notre force."

Et, bien que sur le départ en fin de saison pour laisser place à Nicolas Dupont, le foncier apportera toute sa motivation. "Je veux finir en beauté avec mes copains. Je n’aurai aucun souci pour bien finir la saison. On sait comment cela fonctionne maintenant dans le monde ballant. Après trois matchs, les transferts se réalisent déjà pour le prochain exercice. C’est dommage. Je préférerais avoir une fenêtre fixe pour les transferts. Mais on doit s’y adapter. À la base, Œudeghien m’avait proposé le poste de grand cordant. J’étais prêt à le faire car le club veut se montrer ambitieux. Puis on m’a dit que je serai le sixième homme. Comme je suis encore jeune, je ne pouvais pas accepter. On a donc décidé de se quitter en fin de saison de commun accord. J’ai la chance d’avoir vite reçu et accepter la proposition de Genappe. Mais avant cela, je vais tout donner. Je suis un joueur d’Œudeghien jusqu’à la fin de saison. Et je compte bien la finir de la plus belle façon possible."