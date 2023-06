Médaillée à l'Euro, Allison Hollevoet garde l’esprit guerrier

Par contre, pour les deux autres membres du JTN, la médaille a été décrochée ! Pour Mike Demiddele, cela s’est fait au caractère après un round initial long mais mené adroitement face à l’Italien Lombardo, suivi d’une défaite en quarts de finale contre le Géorgien Merebashvili, le futur champion d’Europe. Tournaisien d’adoption, puisqu’affilié au club de Coxyde jusqu’en 2021, le Flandrien de 32 ans s’est repris en repêchages, dominant le Norvégien Mansilla Garcia avant de gagner nettement le combat contre l’Allemand Tsanidis pour s’emparer du bronze. Sûr que celui qui a réussi à se faire apprécier dans le dojo de la rue du Désert reviendra, dans les années à venir, pour décrocher un joli titre international car ses qualités, sur et en dehors du tatami, sont énormes.

Juste battue par Zannoni qui a reconduit son titre

La troisième place pour Mike Demiddele, la deuxième pour sa coéquipière Allison Hollevoet qui en était à sa première expérience internationale. La moins de 70 kg s’est défaite de l’Italienne Battistella, puis de l’Allemande Scheidt afin de se hisser en finale face à Zannoni, représentante de Saint-Marin. C’est là malheureusement qu’un grain de sable est venu enrayer la belle mécanique car, jusque-là, tout roulait malgré des adversaires redoutables. "Le tirage au sort n’était pas évident, commente Allison Hollevoet. Je prends dès le premier tour l’Italienne vice-championne du Monde en titre mais ça se passe bien. Je lui mets ippon après 90 secondes de combat. Par la suite, c’est une Allemande qui a déjà plusieurs podiums mondiaux et européens à son palmarès qui se présente devant moi. Mais là aussi, je l’emporte sur ippon."

En une petite minute, la place de finaliste était en effet dans la poche pour la judoka de 36 ans. Place à la finale et aussi à la déception du jour ! "Zannoni, c’est la championne d’Europe en titre ! Pourtant, comme sur les autres combats, je sens que je suis plus forte. Aussi bien sur le plan physique qu’au niveau du cardio ! Mais une erreur tactique me prive de l’or, ce pour quoi j’étais là ! Même avec du recul, j’ai bien du mal à digérer la défaite car, je le répète, en face, ce n’était pas plus fort. Mais c’est le judo ! Le point positif est que je sais quoi bosser en compagnie de Bernard pour prendre ma revanche l’an prochain."

"Déçue car je voulais tant offrir ce titre à Bernard !"

Et Bernard, c’est bien sûr Bernard Tambour, son coach et compagnon ! Un regard bienveillant aussi qui a été présent malgré un contexte très difficile suite à la perte de sa maman Jeannine, mamie poule des judokas du Judo Top Niveau. "La dernière semaine de la préparation a été chamboulée par ce décès qui nous a tous touchés. On a dû décaler notre départ suite aux funérailles. On a pris l’avion jeudi soir, avec une correspondance prévue à l’aéroport de Munich que l’on n’a pas eue finalement. Bref, ça n’a pas été un voyage facile pour arriver jusqu’en Slovénie. On est arrivé quatre heures avant la pesée. Ce n’était pas l’idéal ! Et même si je ne prends pas cela comme une excuse, je suis sûre qu’avec une dernière semaine plus calme, ça se serait encore mieux passé ! Je voulais tant offrir ce titre à Bernard en mémoire de sa maman. C’est en grande partie cela qui, encore quelques jours après, me fait le plus mal… Car, en soit, la performance est belle !"

Surtout pour une première à ce niveau ! "Cet Euro était une découverte. J’avais suivi cinq semaines de préparation pour arriver au top sur place. Je retiens de cette expérience le niveau élevé. Il y avait des gros morceaux. Je retiens aussi l’esprit d’équipe du JTN avec Mike, Fabian et Bernard. On était là les uns pour les autres. Plus les autres Belges ! On formait une véritable équipe. Les Wallons encourageaient les Flamands, et vice versa !"

Le Mondial ? "C’est trop loin et donc trop cher !"

L’envie de revivre pareille expérience est donc présente… "C’est un vrai souhait: revenir sur d’autres championnats ! Les Mondiaux 2023 sont trop loin et donc bien trop chers (NDLR: Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis). Mais l’an prochain, il y a l’Euro à Sarajevo et éventuellement le Mondial en fonction de l’endroit." Et selon le prix du voyage à assumer ! "Je remercie d’ailleurs encore mes sponsors qui ont permis de prendre part à ce premier championnat. Merci à la famille, aux amis, au club du Top Niveau pour les encouragements avant, pendant et après. Puis, à mon fidèle coach Bernard qui m’a soutenue pendant la préparation. C’était judo du six jours sur sept ! Et là-bas sur place, malgré la perte de sa maman. Sans oublier mes résidents (NDLR: elle est éducatrice spécialisée dans une institution pour des personnes à handicap mental) qui ont réalisé des vidéos pour m’encourager. C’était trop touchant !"