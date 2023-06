Le Pays Vert mettra la barre "assez haut"

On partage complètement ce point de vue, le Pays Vert étant devenu un club stable de D3 qui se doit de viser le haut du panier et donc d’afficher ses ambitions pour éventuellement un jour rejoindre l’étage supérieur où se trouve désormais Tournai depuis son tour final victorieux. Lors de la prochaine saison, la mission de remplir les objectifs du club sera confiée à Pascal Verriest et Nico Vandecaveyn, un duo de coaches qui doit suppléer David Bourlard, parti chez les jeunes du Sporting Charleroi, et Bastien Letellier qui renforce le staff du promu tournaisien.

"On a choisi de rebondir"

Une nouvelle collaboration à la sauce flamande qui doit prendre le relais de la précédente qui ne s’est pas terminée comme chacun l’espérait dans le club ! "Cette saison s’est achevée comme elle s’est achevée, se contentait de dire Didier Dubois, non sans faire allusion au départ surprise de ses coaches qui avaient été reconduits avant de présenter leur démission suite à un désaccord sur le maintien de certaines personnes au sein du staff. On maintient une confirance absolue en Laurent et Fred (NDLR: Brock, coach des gardiens, et Huet, kiné et soigneur) , qu’ils le sachent ! Devant des situations difficiles, en tant que comité restreint amené à gérer un club de foot de façon bénévole, il y a deux possibilités: soit vous abandonnez, soit vous rebondissez. On a opté pour le second choix et on rebondira pour confirmer nos résultats sportifs. On s’est mis à la recherche d’un staff ; on en a trouvé un avec des grandes compétences. Il n’est pas issu de la région (NDLR: on connaît toute l’importance du club à faire du local), mais il présente une grande expérience du terrain. Pascal et Nico, en tant que joueurs et entraîneurs, ce sont des décennies de football derrière eux ! En leur compagnie et à leurs côtés on sait qu’on peut avoir des ambitions légitimes."

Revercez, le meilleur box-to-box

Pour les aider, le club a recruté de façon intelligente afin de compenser les départs de cadres tels que Fiévez, Dubois et Leleux, de joueurs qui avaient disposé d’un gros temps de jeu la saison passée comme Zimine, Mangunza et El Araïchi ou d’éléments répondant toujours présent, on pense volontiers à un Paternotte. "Guillaume Biévez arrive de la REAL pour concurrencer Logan Charlo dans les buts. Il habite à 300 m du stade ! Dans le secteur défensif, Thomas Druart arrive de Saint-Symphorien. Un club d’où vient aussi Brice Revercez, peut-être le meilleur box-to-box de la série, plaisait à décrire le vice-président du CS. Seront aussi en lice pour une place dans l’entrejeu Loriano Valenti de Tertre et Tom Dekampener qui nous revient de Molenbaix. Pour les postes offensifs, on est heureux d’accueillir, en plus de Denis Delaunoit d’Acren et Sacha Cortvrint de Péruwelz, Yorick Fosso de Mons."

"L’exploit de nos féminines"

En bon président, Philippe Dubois se devait de prendre la parole pour compléter l’état des lieux en s’arrêtant sur la jeunesse et sur la section féminine. "Notre jeune équipe B a conservé in extremis sa place en P3, ce qui permet de maintenir nos gamins formés au club à un niveau intéressant en attendant leur montée éventuelle dans le noyau D3. On renouvelle logiquement notre confiance en Dimitri Van Nieuwenhove pour maintenir les liens qui existent entre nos deux noyaux seniors, racontait un président toujours aussi fier de la bonne réputation de son école des jeunes. On a gardé notre label trois étoiles que seuls 24 clubs en Wallonie-Bruxelles ont obtenu cette année. On reste premier au ranking provincial au niveau de la qualité de formation. Des U12 aux U19, on a une équipe en interprovincial dans chaque catégorie. On en a même deux des U15 aux U17 et on est ainsi l’un des rares clubs à présenter un tel bilan. Félicitations à Benoît Cicigoi, notre RTFJ, pilier du club, et à tous nos entraîneurs et formateurs."

Quant aux filles: "Elles ont reconduit leur victoire en Coupe du Hainaut tout en y ajoutant le titre de P1 ! C’est un véritable exploit ! Elles accèdent dès lors à la nationale. Si je ne me trompe pas, on doit être le seul club non professionnel du pays être représenté aussi bien en division nationale masculine que féminine."

Exact si le "prési" considère le RAEC Mons comme un club non pro ! "En attendant, nos filles auront fort à faire la saison prochaine dans une série interprovinciale qui les verra accomplir de nombreux kilomètres." On oubliera en effet les Mouscron, Herseaux et autre Hensies pour penser à se produire du côté du RFC Liège, du Standard, de l’Union Saint-Gilloise, du Sporting Charleroi, d’Andenne, de Saint-Ode, Loyers, Woluwe, Sibret, Mons et d’Auderghem.