Du 28 juin au 28 septembre : le Franco-Belge retrouverait sa place historique dans le calendrier

Mais la date est repoussée de trois mois. La 82e édition aurait dû se tenir le 28 juin, elle aura probablement lieu le 28 septembre, date demandée par le Royal Cazeau Pédale Templeuve à l’UCI. Selon le bourgmestre de Mont-de-l’Enclus, le report du Circuit Franco-Belge est presque acté. Jean-Pierre Bourdeaud’huy précise que la nouvelle date trouvée pour organiser la 82e édition permettra d’attirer un plateau "sans doute plus attractif", en raison de sa proximité avec d’autres épreuves belges d’un jour, dans le calendrier de fin de saison. "Au 28 juin, l’épreuve était un peu coincée entre la course en ligne des championnats de Belgique (le 25) et le Tour de France (grand départ le samedi 1er juillet et dont la présentation des équipes a lieu le jeudi 29 juin, à Bilbao). Je pense vraiment qu’il y aura des inscriptions prestigieuses en fin de saison ", confie le bourgmestre de Mont-de-l’Enclus.

En désaccord avec Golazo qui a acté son divorce avec le Royal Cazeau Pédale Templeuve, l’organisation n’avait que deux semaines pour retomber sur ses pattes, "un timing trop serré pour envisager de maintenir l’épreuve au 28 juin", indique encore le bourgmestre enclusien.

Tous les diffuseurs (RTBF, VRT, Eurosport) ont visiblement marqué leur accord pour cette nouvelle date. Il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation, en bonne voie et espérer que ce changement de date soit le dernier, et surtout le bon ! Après l’annulation du Triptyque des Monts et Chateaux, le maintien du Franco-Belge est plus que souhaité.