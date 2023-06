Nouveau coach et passage à 15 en association chez les filles, cela bouge à Frasnes

Et c’est ancien de la maison, et de Tournai, qui fait son retour chez les Fourmis. "On a choisi Baptiste De Huysser, car il connaît bien la maison et notre philosophie. Il arrive comme joueur-entraîneur. Il avait la même fonction à Audenaerde où il avait un peu fait le tour de la question. Il va avoir une première réunion avec les joueurs cette semaine afin de fixer avec eux les objectifs. La volonté est de reprendre une première fois les entraînements à la mi-juillet avec deux séances hebdomadaires. C’est un profil intéressant avec un très bon niveau de coaching. On a toute confiance en lui pour réaliser la transition et poursuivre le travail réalisé par Cédric. Lui qui restera toujours présent en cas de besoin."

Une sacrée adaptation

Mais à Frasnes, l’actualité n’est pas que pour l’équipe masculine. Dès la saison prochaine, il y aura aussi un fameux changement chez les dames. Après une expérience peu fructueuse avec Forest (NDLR: c’est le moins que l’on puisse écrire, la saison n’ayant pu aller à son terme), les filles vont vivre une nouvelle aventure. "Au départ, on allait s’allier avec Saint-Ghislain. Puis Tournai, qui cherche à passer en rugby à quinze depuis quelques années, nous a relancés. On a accepté le défi. En couplant les effectifs des trois clubs, on sera une petite trentaine. C’est un bon nombre pour passer le cap."

Une première réunion a eu lieu ce mardi entre les responsables des trois entités. "On a discuté un peu des modalités pratiques. L’objectif est de passer à deux entraînements par semaine. L’un sera organisé en alternance par chaque club. Pour le second, cela se fera plus en raison des disponibilités. On veut créer au plus vite une bonne dynamique. Mais on n’a pas spécialement de doutes car on s’entend très bien avec les Tournaisiennes. Certaines étaient là lors de l’organisation de notre Ladies Day, par exemple. Au niveau du staff, on conserve les trois coaches (NDLR: Sébastien Hanus pour Tournai et Charles Tommasetti pour Frasnes) et les assistants. Ils s’organiseront entre eux, notamment par rapport au travail, pour voir qui prend en charge les différents entraînements ou les rencontres. À domicile, on pensait, par exemple, partir sur la même tournante que pour les entraînements."

Le nouveau projet débutera en D3 dès la saison à venir. Et il est forcément difficile de fixer dès maintenant les premiers objectifs. "À Saint-Ghislain et chez nous, ce qui représente une petite quinzaine de joueuses, on compte pas mal de néophytes qui n’ont connu que le jeu à dix. Il faudra donc un petit temps d’adaptation car ce n’est pas le même sport. Les déplacements sont différents. La vision de jeu également. Mais on comptera sur les Tournaisiennes qui ont plus d’expérience pour aider les nouvelles à passer le cap."

Voilà en tout cas une excellente nouvelle pour le rugby féminin qui ne demande qu’à grandir en Wallonie picarde.