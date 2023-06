L’équipe de l’école avait mis, pour cette première organisation, tout en œuvre pour que celle-ci soit une réussite. En effet les enfants et parents étaient accueillis dès l’inscription avec un beau cadeau allant d’un doudou pour les plus petits, jusqu’au sac à dos pour les plus grands en passant par des gourdes qui tombaient à point par cette chaleur.

Au niveau du challenge des jeunes, les parcours étaient tracés autour du parc de l’école, ce qui permettait aux parents de pouvoir encourager à plusieurs reprises leurs enfants sur les plus longues distances.

Pour la remise des prix, la section menuiserie de l’établissement avait confectionné des médailles en bois, une belle initiative appréciée par le staff du Challenge des jeunes.

Quant à la course du mini-challenge, c’est Kévin Flamme qui remporte, une nouvelle fois, la course en 21’08’’ devant Ludovic Vandrootenbruel 21’57’’ et Driss Hadit 22’15’’, chez les femmes, Louise Baudart termine en 26’26’’ devant Marjorie Muret (+50) 27’47’’ et Camille Deleruelle en 28’20’’ pour une distance de 6km100 sur un parcours vallonné.

Après une petite pause de quinze jours, la prochaine course aura lieu à la RUSTA le samedi 1er juillet.