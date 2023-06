Et si Tournai et/ou la Real jouait un jour dans une Nationale 1 francophone…

D’onirique il y a encore quelques heures, la supposition de notre titre est rentrée dans le domaine du possible. Effectivement, depuis plusieurs mois, les ailes néerlandophones et francophones réfléchissent à l’idée de séparer la Nationale 1, seule division amateur où les clubs de tout le royaume sont réunis, au niveau de la frontière linguistique. Du côté flamand, on semblait plutôt favorable. C’est également le cas désormais de notre côté du territoire. " Réuni ce mardi 13 juin, le Conseil d’Administration de l’ACFF s’est prononcé en faveur d’une scission de la D1 nationale en une D1 ACFF et une D1 Voetbal Vlaanderen.