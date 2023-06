Prévu dans deux semaines, le Franco-Belge doit être déplacé...

Avec un plus beau plateau ?

Assumer seul l’organisation de la course, mais aussi de tout ce qui l’entoure, en à peine quinze jours de temps était impossible. Mais on sait qu’à Templeuve, on n’abandonne jamais. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. "On sait qu’on a un peu de temps pour se retourner. Tout était prêt pour le 28 juin. Lundi, j’ai donc étudié en long et en large le calendrier de l’UCI afin de trouver une nouvelle date. Car le Franco-Belge n’est pas annulé en 2023. Il sera déplacé ! J’ai proposé la date du 28 septembre. C’est le jeudi suivant la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a été acceptée par le comité. On a également déjà l’accord des bourgmestres de Tournai et de Mont-de-l’Enclus afin que le parcours reste totalement le même. On a donc trois mois pour se remettre car on va devoir tout assumer seul. Il faudra par exemple retrouver un nouveau budget (au moins 60 000 euros) afin notamment d’organiser le site d’arrivée".

Les demandes officielles pour (ré)intégrer le Franco-Belge, course UCI Pro 1, au calendrier ont été réalisées. Si l’accord n’est pas encore officiel, Louis Cousaert se montre confiant. "Cela devrait être accepté. Et finalement, il y a quand même un point positif dans cette histoire. À la date initiale, nous n’avions que cinq équipes du Pro Tour inscrites. Avec tout le respect que j’ai pour les coureurs qui étaient annoncés, ce n’était pas le plus beau des plateaux. Ici, on pourrait bien avoir de belles surprises. J’ai déjà reçu un accord de principe de plusieurs directeurs sportifs de grosses équipes quant à leur présence en septembre. Si la date est acceptée, on sera en plein dans une semaine où plusieurs courses sont organisées en Wallonie. Il y a le Grand Prix Cerami, Marche-en Famenne mais aussi Binche. Cela permet un programme complet d’une semaine dans la région. Ce qui plaît aux équipes. Puis, il ne faut pas oublier que notre course permet d’obtenir encore des points pour le classement UCI. Comme on sera en fin de saison, cela comptera aussi", conclut un Louis Cousaert qui ne perd rien de son optimisme malgré le coup dur.