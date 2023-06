Le Matchpoint Estaimbourg a eu raison de rester simple

Organisé à la même époque l’an dernier, le tournoi de juin du Matchpoint Estaimbourg avait alors réuni 23 équipes réparties en cinq catégories. Devant ce relatif constat d’échec, les responsables estaimpuisiens avaient décidé de garder la date, mais d’organiser une compétition réservée aux joueuses et joueurs de simples. "Et bien nous en a pris, puisque nous avons pu ouvrir 12 tableaux, totalisant la bagatelle de 99 participants, se félicite Sophie Favier, la présidente et juge-arbitre du matricule 3056, épaulée dans sa mission par le dévoué Christophe Pypaert. La semaine n’aurait pas pu être plus réussie. Le soleil était radieux, ce qui a permis aux compétiteurs et aux spectateurs de profiter de notre cadre idyllique. Le niveau de jeu proposé dans les catégories les plus huppées était incroyable. Que demander de plus ? Si notre prochain tournoi, qui débutera fin août, pouvait aussi bien se dérouler, je serais comblée."