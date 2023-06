Après la Croatie, la Flowraid a dompté la Toscane

Et pourtant, comme Anne-Sophie Markiewicz, peu de chose a été épargné au néophyte. "On avait environ 190 kilomètres à parcourir avec une alternance de VTT, de trail avec un passage en kayak sur la Méditerranée. Le tout avec plus de 3 000 mètres de dénivelé plus. On avait super bien débuté à vélo. Les choses se sont compliquées lors du trail de nuit. L’organisateur nous avait prévenus que le sentier qu’on devait trouver était difficilement visible. Et comme de juste, on ne l’a jamais trouvé. On a dû escalader jusqu’au sommet du Monte Calvi dans le maquis. C’était très dense. Dans le noir, on était à quatre pattes dans les ronces, les branches… Mentalement, cela a été un moment compliqué. On avait juste une boussole pour nous permettre de garder plus ou moins le cap… On est arrivé en haut quand le soleil se levait. Le décor était superbe. Mais au lieu des 3h qu’on avait prévues, on en a pris six ! On a ensuite enchaîné avec une nouvelle partie VTT. Là, j’ai connu un ennui mécanique. Je ne savais plus passer les vitesses… Je pédalais dans la semoule. Ensuite, je ne savais plus passer que la plus grande puis baisser. Malgré tout, on a bien enchaîné".

Pour preuve, nos régionaux sont rentrés comme cinquième équipe. "La victoire est revenue aux champions d’Europe. Toutefois, il faut préciser que l’on est officiellement non classé car on n’avait pas de fille dans l’équipe. On le savait avant de partir. Mais l’essentiel n’était pas là. Ce que l’on voulait avant tout, c’est vivre une belle aventure humaine. On n’a pas été déçu".

Au point que tous les membres de l’équipe ont déjà prévu de se voir rapidement pour programmer la prochaine aventure. Quand on aime, on ne compte pas !