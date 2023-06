Les Tournaisiens ont terminé 5e de leur série et étaient deuxièmes réservistes pour obtenir cette place tant souhaitée. "Deux des quatre équipes qui figuraient devant nous au classement ne pouvaient pas monter de division, et les deux autres ont décliné l’offre, explique Julien Renard, président de Don Bosco et membre de l’équipe A, ravi de cette nouvelle. Cependant, une équipe se désistant pour la saison prochaine, la fédération de tennis de table a également proposé à d’autres clubs, et notamment Bon Secours, de monter à nos côtés en Super, mais tous ont refusé. Nous sommes donc presque assurés de jouer deux ans dans cette division où seulement neuf équipes s’affronteront."

Il s’agira un challenge conséquent pour l’équipe de Don Bosco, mais pas tout à fait inédit pour Julien Renard. "J’y étais il y a neuf ans. Même si le niveau devait être plus fort à l’époque, je sais qu’il y a tout de même une grande différence entre la nationale 1 et la Super division. Il faudra apprendre à perdre parce que les défaites peuvent être parfois sévères. Néanmoins, je sais que ça se passera bien pour notre équipe parce que nous nous soutenons, et je pense qu’il y a malgré tout des matchs prenables. Notre objectif sera d’éviter la dernière place au classement et de réaliser quelques exploits personnels ", confie le président de Don Bosco.