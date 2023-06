Les filles du RTC Tournaisien le démontrent chaque dimanche. Inscrites en nationale 3 chez les plus de 25 ans, les Doison, Broux et autre Schepkens, pour ne citer qu’elles, ne jouent plus jamais en tournoi. Mais ça ne les empêche pas de "vivre tennis" pendant tout le mois de juin. "Je le répète aux filles. Qu’on gagne ou qu’on perde, quel plaisir de juste taper dans cette balle, raconte Célie Warmoes. Ma devise, c’est on s’éclate et on joue. Nous n’avons strictement rien à perdre. Dimanche, à La Closière, nous nous sommes d’ailleurs inclinées, ce qui ne nous aura pas empêchées de vivre une superbe journée. Avec son lot d’anecdotes, comme après chaque rencontre ! Par exemple, c’était la première fois que je partais en interclubs en devant faire un détour par l’aéroport pour aller chercher une joueuse. En matinée, Justine Gosselin revenait de vacances et nous sommes allées la récupérer à Charleroi avant de dîner sur une aire d’autoroute. Ça vous paraîtra bête, mais rien que ce moment partagé entre copines avait fait ma journée."

Enceinte, Warmoes est préservée pour les doubles

Car les matches d’interclubs pourraient presque paraître longs pour Célie, dont la grossesse la prive de jouer en simple. "Pourtant, j’en ai très envie ! Mais mes coéquipières s’y opposent. Après, je dois être un peu dingue car j’avoue qu’avec la vague de chaleur qu’on connaît, c’est sans doute plus sage. Chapeau à mes équipières qui ont tout donné sous le cagnard."

Mais la B + 2/6 n’en reste pas moins un sacré atout dans la manche des Tournaisiennes au moment de démarrer les doubles. "J’ai gagné mon double lors de la première journée, mais pas cette fois. Nos adversaires se sont montrées plus régulières. Lors de ma première grossesse, j’avais joué jusqu’au septième mois. Je ne savais plus servir ! Là, j’ai entamé mon cinquième mois de grossesse et je sens que je devrai ranger mes raquettes dans quelques semaines. Mais ces interclubs, j’y tiens !"

Déjà maman d’un petit Milo, qui collectionne les bons résultats en karting, Célie accueillera un deuxième petit garçon à l’automne. "On a révélé le sexe à la famille samedi. Ma maman, Valérie, était persuadée que ce serait une petite fille. Elle est aux anges d’avoir un petit-fils à pouponner dans quelques mois. Mais elle était tellement sûre que ce serait une fille qu’elle a râlé quand elle a vu la fumée bleue ! Une vidéo de sa réaction qui tourne sur les réseaux fait déjà le buzz !" En sport, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais la cohésion du groupe tournaisien vaut bien toutes les victoires.