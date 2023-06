ACRHO: Victor Vico se met aussi Lessines dans la poche

L’épreuve ne figurait pas encore au palmarès de Victor Vico ! C’est chose faite depuis samedi puisque Victor s’est imposé à l’issue des 11 km qu’il a bouclés en 32.41 (3.10/km) laissant ses plus proches poursuivants à 56 secondes pour Wazo De Rouck, 1.07 de plus pour Julien Lefebvre, premier vétéran 1. Et un chrono de 36.21 pour Emmanuel Demuynck. Louis Bralion, premier Espoir, prend la cinquième place en 36.38. Suivi de Jonathan Trifin, deuxième vétéran 1 en 36.53. En septième place, le premier V2, le Nordiste David Falce, 37.15 (3.37/km). Anthony Dramaix, Dany Vandernoost et Jérôme Saussez complètent le Top 10. On ne peut s’empêcher de relever la performance de l’ex-multiple champion de Belgique… du concours du saut en longueur, Corentin Campener, classé 14e en 39.03 à du 3.47 au km. Le Mouscronnois Patrick Soldai a été le meilleur des V3, en 44.41 (4.20/km), 45.50 (4.27/km) pour Johan De Clercq, et Philippe Balcaen en 49.00. Et alors que Jean-Claude Parmentier est le vétéran 4 le plus rapide en 59.14 ! Devant Jean-Luc Cocu en 1.02.18 et Christian Herteleer.

Du côté féminin, c’est une aînée 1, Lindsey Haak, qui a été la plus rapide. Elle termine à la 25e place, en 42.24 (moyenne de 4.07/kilomètre). Dans la même catégorie, l’on retrouve Sophie Magnier, 52e en 45.56 (4.27). Et toujours chez les aînées 1, Mireille Duquenne, 60e en pile 47 minutes. Voici les podiums dans les autres catégories. Espoirs: 1. Eloïse Diricq, USTA, en 48.16, 2. Martina Vanhole, 57.27. Dames: 1. Claire Lison, 53.09, 2. Camille Deleruelle, 53.45, 3. Céline Willocq, 53.59. Aînées 2: 1. Renée Huet, 54.59, 2. Ariance Vinchant, 56.07, 3. Véronique Jaupart, 56.15. A3: 1. Chantal Bruneau, 55.32, 2. Fabienne Fervaille, 1.05.41. Aînée 4: 1. Marie-Jeanne De Keyser, 1.20.15.

Et le classement général…

Après 16 épreuves de l’ACRHO disputées cette saison-ci, 179 concurrents sont repris à l’actuel classement général. Sans aucune surprise, c’est Victor Vico, avec 42 487 points, qui mène la danse, précédant Jo Van Den Brulle, 41 600 points, et aussi Jimmy Minet, 40 996. Pas de surprise non plus côté féminin: classée 16e, première dame et première A1, Virginie Dujardin totalise quelque 36 790 points. Le trio féminin est également composé de Mireille Duquenne, 38e au général provisoire, deuxième dame et deuxième aînée 1, avec 32 488 points, et Camille Deleruelle, la première de la catégorie des dames, 43e avec 31 888 points.

Pour la suite, ce sera dès ce vendredi 16 juin avec, à 19 h 15, les Crêtes du Tournaisis à Thimougies qui se dérouleront vendredi à Thimougies. Attention pour un joli parcours, assez vallonné, de 14,600 km, sur routes campagnardes et asphaltées. Les inscriptions sous le chapiteau. Les informations complémentaires par mail à s.voiturier@skynet.be ou bien par téléphone au 0475/44.41.80.