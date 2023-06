On connaît les qualifiés pour la Grand-Place et la President Cup

Le temps passe vite et on a déjà joué un tour complet en Nationale 1 et Nationale 2. Cela signifiait donc la fin de la course à la prestigieuse Grand-Place de Bruxelles au sein de l’élite. Si tous les tournois possèdent leurs charmes, celui de la capitale est certainement le plus prisé dans le monde ballant et le plus beau. Il y avait peu de suspense pour la qualification avant cette dernière journée. On savait déjà que Thieulain, Kerksken et Baasrode seraient de la partie. Une place restait vacante pour Maubeuge et Mont-Gauthier. Avec un avantage pour les Français qui n’avaient besoin que d’un point pour obtenir le dernier ticket. Ceux qu’ils ont réussi à la perfection sur le ballodrome de Thieulain alors que les Rochefortois prenaient le bouillon contre les Michiels Boys (4-13). Programmé le dimanche 23 juillet, le Grand Prix bruxellois aura le programme suivant. Keksken affrontera Baasrode en ouverture alors que Thieulain rejouera, comme au Maistriau, contre Maubeuge. Aura-t-on le droit à une nouvelle finale entre les deux ogres de la balle pelote ?