En visite chez les troisièmes classés, les "Verts" montrent un visage séduisant en première armure. Ils profitent d’ailleurs des erreurs locales pour mener 4-6, avant d’enlever l’armure à 6-7. De retour des vestiaires, les visiteurs font 6-8 et peuvent donc légitimement espérer faire une belle opération au classement. Malheureusement, la machine s’enraille au fil des "quinze", ce qui permet aux Flandriens de reprendre le commandement. Touchés moralement, les Vaudigniens s’éteignent complètement et ne parviennent plus à empocher le moindre jeu ! "Cela a tendance à se répéter, soufflait Rémy Vanhoverberghe. Un simple fait de match en notre défaveur peut vite avoir de grosses conséquences au niveau de notre moral et nous tirer vers le bas. C’est ce qu’il s’est passé, alors que nous étions meilleurs que nos hôtes durant une bonne partie de la rencontre. Nous devons corriger cela car chaque point comptera dans le bas du classement."

Ollignies – Villers 13-4

Les deux équipes ne se quittent pas d’un jeu en début de lutte. Alors que le score affiche 3-3, les locaux appuient sur le champignon et font un premier break à 5-3. En face, Sam Barbieux, peu à son affaire, doit se résoudre à quitter les siens. Les visiteurs accusent le coup et rejoignent les vestiaires sur le score de 7-3. Après la pause, les "Jaunes" poursuivent leur travail de sape.

Puissants, mais surtout précis, à la frappe, ces derniers se montrent également intraitables au tamis, envoyant pas moins de 20 balles entre les perches ! Villers modifie sa composition, en vain. Les jeux défilent jusqu’à 11-3 et 13-4. "Voilà trois points capitaux, souriait Olivier Cauchie. Tout le monde a pu se rendre compte que nous avons clairement notre place en N3 lorsque nous jouons de la sorte. Nous avons donc notre sort en main et savons ce qu’il faut faire pour nous maintenir."

Blicquy – Steenkerque 7-13

Comme trop souvent, Blicquy loupe complètement son début de lutte et le score est de 1-7 à la pause ! Dans les cordes, les locaux ne se laissent pourtant pas aller et affichent un bien meilleur visage en seconde armure. Si l’écart est trop important pour viser la victoire, les "Verts" parviennent quand même à sauver une unité. "Mais c’est trop peu, analysait Corentin Szlapa. Notre début de lutte est à l’image de notre saison. Chaque semaine, le scénario se répète. Est-ce un problème de confiance, un manque de capacité physique, autre chose. Je ne sais pas. Malgré les défaites, l’ambiance reste bonne, mais jusque quand ? Nous approchons de la mi-championnat et, au lieu de recoller au ventre mou du classement, nous restons collés dans le fond !"