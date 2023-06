N2: A l'issue du premier tour, Oeudeghien peut être satisfait, Bassily mérite mieux

Cela porte le compteur frasnois à 19 points. Et c’est à une belle quatrième place que l’on retrouve les Verts à l’issue du premier tour. "On peut être satisfait de ce bon début de championnat qui nous permet de nous qualifier pour la President Cup". Compétition qui rassemble les deux meilleurs représentants francophones et les deux meilleurs flandriens. Ce sera ce dimanche à Sirault.

"On savait que ce serait dur"

Dans le bas de classement, Bassily-Silly a encore prouvé qu’il savait mettre les gros en difficulté. S’il s’incline à Grimminge (3e), il prend encore une fois le point (13-8). Satisfaisant ? "Oui et non, estime Florian Tricart. Car encore fois, en fin de lutte, on se dit qu’on aurait pu faire un peu plus. Ce n’est pas mauvais de prendre à chaque fois l’unité. Mais on sent qu’on pourrait l’emporter. On mène parfois des jeux 40-0 avant de se faire remonter. On ne parvient pas à prendre les quinze décisifs. C’est dommage parce que l’adversaire était un peu déforcé. On a une équipe jeune. On est encore en plein apprentissage. Mais on a chaque fois ce goût de trop peu. On aimerait faire mieux".

Les Bleus concluent ce premier tour avec la lanterne rouge. Mais tout reste possible pour le maintien tant les écarts sont faibles. Ils n’ont toujours que quatre unités de retard sur le huitième. "On savait d’avance que la saison serait difficile. Forcément, ce n’est pas agréable d’enchaîner les défaites. Mais l’avantage, c’est que l’on reste très soudé. Il n’y a pas d’engueulades dans les vestiaires. On se dit les choses franchement quand il faut. Mais après le match, l’ambiance reste excellente. On reste toujours pour boire un verre tous ensemble ou aller au restaurant. En semaine, on est toujours là aux deux entraînements. On fait le maximum pour mettre toutes les chances de notre côté ".

Les capacités sont bien présentes chez les troupes de Pascal Soetens. C’est peut-être plus mentalement que le déclic doit s’opérer. "Si on veut aller chercher le maintien, on est obligé de réaliser un meilleur second tour. Ce sera compliqué. Mais on va devoir prendre quelques victoires de plus pour espérer. Des équipes contre Brussegem ne sont pas si loin. C’est contre nos concurrents que l’on va devoir prendre plus de points. Mais souvent, on joue moins bien contre eux. On arrive à prester sans pression face aux favoris. Mais contre des équipes à notre portée, on ne parvient pas à jouer détendu. On doit pourtant se dire qu’il y a moyen de les battre. S’ils sont dans le bas de classement comme nous, c’est qu’ils ne sont pas spécialement plus forts", analyse le jeune joueur de Bassily qui aura le droit au derby contre Oeudeghien pour lancer le 2e tour.