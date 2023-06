Une semaine de sport - "C’est pour qui que tu travailles, fieu ?"

1. Samedi On ne sait pas vous mais nous, juin, c’est le bonheur ! Les saisons des sports hivernaux sont derrière nous, les grosses balles laissent place aux petites balles. On oublie le foot et le basket, place au tennis et à la pelote ! On déserte les stades et les salles pour les courts et les ballodromes. Avec bain de soleil garanti: parfois, on se dit que la vie de journaliste sportif est bien pénible ! Ce samedi, on a eu droit à une jolie surprise, qui plus est ! On savait qu’il allait revenir mais on ne l’attendait pas de sitôt. Sur ses terres natales, sur le terrain de jeu de son enfance, sous les couleurs du club du paternel Jacques, Guillaume Dumoulin est sorti de sa retraite ballante afin de prêter main-forte à Tourpes, un promu en N1 qui se cherche après avoir perdu Nicolas Dulieu et Siméon Van Stalle, deux de ses cadres. Et comme il ne fait jamais les choses à moitié, le petit milieu a signé un grand retour: victoire à trois points, alors que les Bleus n’avaient pas encore levé les bras cette saison ! Cela valait bien une émouvante embrassade du papa-prési rudement fier du fiston ! En gagneur, Guillaume est déjà au four et au… Dumoulin.

2. Dimanche En parlant de bonheur avec nos sorties de balle pelote, on a peut-être été un peu trop vite hier. Jour de derby Wapi disproportionné à Ogy qui reçoit Thieulain ! On s’assoit au milieu de l’aire de jeu pour immortaliser les mines déconfites des locaux et les incalculables balles outres des visiteurs quand un spectateur nous interpelle: "C’est pour qui que tu travailles, fieu ?" On lui répond "L’Avenir", il réplique: "C’est quoi de ce truc ?" On lui précise "Le Courrier de l’Escaut", ça lui fait tilt. Mais pas de manière très agréable: "Ah oui, la gazette où on ne parle jamais d’Ogy, ni de balle d’ailleurs !" On lui précise juste qu’en bon lecteur qu’il est sûrement, il n’a pas dû remarquer les quatre pages en moyenne consacrées par semaine à son sport préféré. En attendant, ses Ogyciens ont ramassé sévère face aux Canaris champions en titre. Cool, ça nous permet de filer à Tourpes qui reçoit Baasrode ! Et là, l’accueil est tout autre. "C’est bien vous qui écrivez dans le Courrier ?", interroge un monsieur. On acquiesce en se demandant bien à quelle sauce on se fera encore bouffer. Il rajoute: "Surtout continuez, ce que vous faites est intéressant à lire !" Autant on ne demande pas de compliment, autant en recevoir, ça fait toujours plaisir. Avec une petite moralité à l’issue de ce dimanche: à Tourpes, où on sert en outre de la Moinette au verre, on est bien plus agréable qu’à Ogy ! Parce que l’on sait aussi être de très mauvaise foi quand on veut…

3. Lundi On ne sait pas vous mais nous, il y a des jours où on se dit que cette idée-là, on aurait bien aimé l’avoir. Au lendemain de la victoire de Christophe Laporte sur la première étape du Dauphiné Libéré, nos confrères de L’Équipe titrent "Laporte d’entrée"… Aaah si, on valide !

4. Mardi Un petit retour rapide à Tourpes qui fait décidément l’actu ! Après le retour de Guigui Dumoulin, il se dit que le club fait de l’œil à Sacha Kruithof, la pépite espagnole de Sirault. Débauchage énormément commenté par les effarouchés de la balle qui jouent à celui qui sera le plus prude des plus prudes ! On dira juste que, pour une fois que c’est Tourpes qui se sert à la concurrence, on ne va pas crier au loup. Rappelons que s’ils avaient pu garder certains de leurs plus beaux joyaux, les gars de Frany Maes pourraient aujourd’hui aligner de concert des Adrien Roger, Loïc Clément, Siméon Van Stalle, Guillaume Dumoulin et Maxime Daubechies. La boîte à camembert dès lors hein !

5. Mercredi Prévu la semaine prochaine, le Lotto Belgium Tour n’aura pas lieu. Le Tour de Belgique féminin devait prendre son envol le 14 juin de Mettet mais à cause d’un manque de… signaleurs, les organisateurs ont été contraints d’annuler la course qui a lieu en même temps mais pas aux mêmes endroits que le Baloise Belgium Tour, soit le Tour de Belgique masculin, qui, lui, a donc assez de signaleurs pour avoir lieu. L’égalité entre hommes et femmes dans le sport, dis donc, ce n’est pas encore ça !

6. Jeudi Demi-finales féminines à Roland-Garros et deux duels passionnants à suivre, vraiment ! Muchova caisse Sabalenka. Swiatek sort la surprise Haddad Maia. Du beau jeu, de longs duels acharnés, du suspense, mais très peu de monde dans les gradins du central parisien. On ne dira pas qu’autour des courts du Vautour qui vient de lancer son tournoi d’été, il y a plus de public, mais en exagérant à peine, on n’en est pas loin !

7. Vendredi Le foot leuzois est en berne car la RALL n’est plus, comptes dans le rouge obligent ! Certains ont joué avec les pieds d’un petit club qui s’était mêlé aux grands dans les années 80 en jouant en nationale. Lignette s’est transformé en lingette – oh, l’anagramme ! – qui a été salie et dont on se débarrasse vulgairement.