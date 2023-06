Tourpes est passé proche du point bonus mais Isières a évité le pire

Fort de cette belle avance, les hommes de Sébastien Potiez ne tombaient pas dans l’euphorie. Ils revenaient parfaitement après la pause et parvenaient à faire monter le marquoir à 2-9. On pensait alors les trois points à portée de main. "Mais nous, on n’y a jamais vraiment pensé, avoue Jolan Warmoes. Tout ce que l’on voulait, c’était remporter cette rencontre. On s’est battu pour cela. On n’aurait forcément pas craché sur le point bonus. Mais on est déjà très heureux avec la victoire. C’est mieux que ce qu’on espérait à la base. On a bien répondu à la frappe et on livrait beaucoup mieux en première mi-temps. Malheureusement, à 2-9, on a loupé une belle balle de jeu. Cela a remis Isières dans la rencontre. Cela reste une très belle équipe quand elle se met en route".

L’ambiance revenait effectivement chez les Athois. Chaque balle frappée entre les poteaux était célébrée comme une victoire. "À la pause, on s’est dit que l’on devait le plus rapidement possible arriver aux six jeux. Ce n’était pas encore gagné à 4-11, reprend Vincent Cuvelier. Mais à partir du moment où on a arraché le point, on s’est libéré et on a plus joué notre jeu".

Aucun regret à Isières

Et quelques détails près, les gars de la Fraternelle, poussés par leur kop qui retrouvait de la voix, auraient pu effectuer une remontada digne de celle de Barcelone contre le PSG. Des détails tels qu’un chien qui monte sur le terrain et qui empêche Loïc Clément de frapper correctement sur un service de Jonas Scarcez. Sur la balle, logiquement remise, le foncier des Bleus arrachait cette fois la frappe. "Ce sont des choses qui arrivent sur un terrain. C’est cela de jouer sur la place du village, préférait sourire Vincent Cuvelier. C’était logique de rejouer la balle. On a quelques regrets sur notre bonne deuxième mi-temps. Si on avait été un peu plus régulier en première, on n’aurait pas dû courir comme cela après le score. On a dû cravacher. Ce n’était pas facile sous une telle chaleur. Mais cela prouve encore une fois que tout peut arriver dans le jeu de balle".

Dans une lutte très agréable pour le public neutre, et même pour les supporters, Tourpes confirme en tout cas son regain de forme. Il se rapproche du Top 8 (NDLR: il compte 12 points comme Wieze et Acoz, 8e et 7e) et profite de la défaite d’Ogy à Galmaarden pour créer un petit trou. "On avait bien commencé la saison en prenant souvent un point contre les gros, analyse Jolan Warmoes. On a ensuite connu un petit passage plus compliqué. On vise chaque fois la perfection dans notre jeu. Mais on ne peut pas toujours y arriver. Depuis quinze jours, on peut compter sur les services de Guillaume Dumoulin. Il nous fait énormément de bien, surtout dans l’aspect mental".

Et c’est toute une équipe qui semble avoir retrouvé un nouvel allant. Pour le plus grand plaisir du président, Jacque Dumoulin. "Le plus beau aujourd’hui, c’est de voir l’apport du sixième (NDLR: Sébastien Potiez et puis Cyril Depraetere) et du 7e homme (Benoît Passon) sur le bord du terrain. Ils ont tout le temps encouragé leurs coéquipiers. On a posé un choix difficile. Mais quand on voit comment le groupe est soudé, on se dit que le choix, bien que difficile, était le bon".

Après un dimanche de repos qui fera du bien au physique et au mental, Tourpes reprendra avec un difficile déplacement à Kerksken. Isières sera, lui, bye.